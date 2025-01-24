Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, АЗС, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 24 января российские войска продолжали атаковать из артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение дня на Никопольщине под российскими ударами находились Никополь, Мировская и Марганецкая громады.

В результате вражеских атак повреждены АЗС, 2 частных дома, хозяйственная постройка, газопровод и линия электропередач.



Также отмечается, что погибших и пострадавших нет.

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