"Шахеды" атаковали Киевщину: повреждена многоэтажка, есть разрушение балконов и лестничной клетки. ФОТО
В результате вражеской дроновой атаки в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден 9-этажный жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Как отмечается, произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки.
"Все оперативные службы на месте. Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
В другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв. Пожар ликвидирован.
Более подробную информацию ОВА обещает совещания позже.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 24 января российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, в регионе работала ПВО. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120м2.
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