Враг атаковал дронами Полтавщину: повреждены дома в Лубенском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 25 января 2025 года, враг в очередной раз атаковал Полтавщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.
Как отмечается, в Лубенском районе в результате падения БпЛА "Герань-2" на открытую территорию частично повреждены 5 частных домов и забор.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работает специалист-идентификатор ГСЧС. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.
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