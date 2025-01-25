Враг атаковал дронами Полтавщину: повреждены дома в Лубенском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 25 января 2025 года, враг в очередной раз атаковал Полтавщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, в Лубенском районе в результате падения БпЛА "Герань-2" на открытую территорию частично повреждены 5 частных домов и забор.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работает специалист-идентификатор ГСЧС. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

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