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Враг атаковал дронами Полтавщину: повреждены дома в Лубенском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 25 января 2025 года, враг в очередной раз атаковал Полтавщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, в Лубенском районе в результате падения БпЛА "Герань-2" на открытую территорию частично повреждены 5 частных домов и забор.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работает специалист-идентификатор ГСЧС. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Также смотрите: Враг нанес удар по Кременчугу: повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки. ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Лубенському району
Наслідки удару по Лубенському району
Наслідки удару по Лубенському району
Наслідки удару по Лубенському району

Автор: 

обстрел (27652) дроны (4049) Полтавская область (1177) Лубенский район (12)


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