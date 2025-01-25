Саперы обнаружили и изъяли боевую часть вражеского БПЛА "Герань-2" на Киевщине. ФОТО
В субботу, 25 января, в Вышгородском районе Киевской области саперы обнаружили и изъяли боевую часть российского беспилотника "Герань"-2.
Об этом в соцсети Facebook сообщила ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что специалисты ГСЧС получили сообщение от лесников, которые обнаружили беспилотный летательный аппарат на территории лесничества в Вышгородском районе Киевской области.
На место находки прибыли саперы, которые изъяли боевую часть БПЛА "Герань-2" и обследовали прилегающую территорию на наличие обломков и других взрывоопасных предметов.
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то якійсь арахамії, то ще якомусь інородцю