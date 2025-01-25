РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8550 посетителей онлайн
Новости Фото
1 220 2

Саперы обнаружили и изъяли боевую часть вражеского БПЛА "Герань-2" на Киевщине. ФОТО

В субботу, 25 января, в Вышгородском районе Киевской области саперы обнаружили и изъяли боевую часть российского беспилотника "Герань"-2.

Об этом в соцсети Facebook сообщила ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что специалисты ГСЧС получили сообщение от лесников, которые обнаружили беспилотный летательный аппарат на территории лесничества в Вышгородском районе Киевской области.

Сапери виявили та вилучили бойову частину ворожого БпЛА "Герань-2" на Київщині

На место находки прибыли саперы, которые изъяли боевую часть БПЛА "Герань-2" и обследовали прилегающую территорию на наличие обломков и других взрывоопасных предметов.

Сапери виявили та вилучили бойову частину ворожого БпЛА "Герань-2" на Київщині

Смотрите также: Саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500 на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3723) Киевская область (4186) ГСЧС (4998) сапер (144) Вышгородский район (17) война в Украине (4489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба копіювати шахед і кошмарити моцкву що ночі. Це обвалить їм економіку - в паніці всі мізки втечуть
показать весь комментарий
25.01.2025 18:55 Ответить
гроші на це вже виділялись сто разів
то якійсь арахамії, то ще якомусь інородцю
показать весь комментарий
25.01.2025 20:37 Ответить
 
 