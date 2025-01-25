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Оккупанты обстреляли Константиновку, повреждена пожарная часть. ФОТОрепортаж

Днем в субботу, 25 января, российские оккупационные войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Повреждена пожарная часть.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеский снаряд попал на территорию пожарно-спасательной части.

ворожі обстріли Краматорська

В результате взрыва были повреждены оконные блоки части, генератор, 5 частных легковых автомобилей и газопровод низкого давления.

ворожі обстріли Краматорська

ворожі обстріли Краматорська

Обошлось без пострадавших.

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: РФ убила 2 жителей Константиновки, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2295) обстрел (27652) Донецкая область (9910) ГСЧС (4998) Краматорский район (322) война в Украине (4489)


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