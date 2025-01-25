Оккупанты обстреляли Константиновку, повреждена пожарная часть. ФОТОрепортаж
Днем в субботу, 25 января, российские оккупационные войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Повреждена пожарная часть.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеский снаряд попал на территорию пожарно-спасательной части.
В результате взрыва были повреждены оконные блоки части, генератор, 5 частных легковых автомобилей и газопровод низкого давления.
Обошлось без пострадавших.
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