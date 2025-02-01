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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 839 040 человек (+1430 за сутки), 9902 танка, 22 493 артсистемы, 20 653 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 839 040 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 839040 (+1430) человек,

танков - 9902 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 20653 (+22) ед,

артиллерийских систем - 22493 (+48) ед,

РСЗО - 1266 (+1) ед,

средства ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23694 (+121),

крылатые ракеты - 3054 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 35629 (+77) ед,

специальная техника - 3727 (+1)

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втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19665) Генштаб ВС (6465) ликвидация (3692) уничтожение (7238) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+21
Минув 4000!!! день москальсько-української війни. Це більше ніж 1 і 2 світові війни разом взяті.

158!! одиниць знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Танчики закрили чергову 99-ту сотню. Арта та логістика фйно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 839 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.

P.s.2 Перша світова війна тривала з 28 липня 1914 року по 11 листопада 1918 року, тобто 1565 днів.

Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року, що складає 2190 днів.
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01.02.2025 08:14 Ответить
+12
та новини зараз кожний день, одна другої краще. Сьогодня чекаю на гарні новини з Ростовської області, ну і з Волгоградської теж. Дуже хотілось би щоб черга дійшла нарешті до "жирних" комбінатів Росрезерва у Ярославлі і Рибінську.
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01.02.2025 09:16 Ответить
+11
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01.02.2025 08:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Минув 4000!!! день москальсько-української війни. Це більше ніж 1 і 2 світові війни разом взяті.

158!! одиниць знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Танчики закрили чергову 99-ту сотню. Арта та логістика фйно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 839 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.

P.s.2 Перша світова війна тривала з 28 липня 1914 року по 11 листопада 1918 року, тобто 1565 днів.

Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року, що складає 2190 днів.
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01.02.2025 08:14 Ответить
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01.02.2025 08:17 Ответить
А ще була тридцятилітня війна, колоніальні війни які вважаються бета-версією світової війни, а якщо згадати скільки років тривала війна між Англією та Францією (116років), то взагалі стає не весело.
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01.02.2025 08:48 Ответить
* 116 років
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01.02.2025 09:01 Ответить
Боже збережи Украiну!🙏🙏🙏🥺😢
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01.02.2025 10:35 Ответить
Відмучились
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01.02.2025 08:19 Ответить
Дрони СБУ та ССО уразили 23-й ракетний арсенал міноборони Росії у Тверській області. Загалом пролунало близько 20 вибухів

Про це повідомили джерела https://www.rbc.ua/rus/news/bulo-ponad-20-vibuhiv-**********-droni-vdarili-1738165141.html РБК-Україна та https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ataka-na-tversku-oblast-29-sichnya-droni-sbu-ta-sso-atakuvali-naftoperekachuvalnu-stanciyu-50485634.html NV.

Згідно з повідомленням, дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі в соцмережах писали про два десятки вибухів та про евакуацію населення.
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01.02.2025 08:33 Ответить
це було ще 29-го.
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01.02.2025 08:40 Ответить
Та я не проти... Це саме те, про що я завжди кажу, коли народ на форумі починає висловлювать сумніви у ефективності ударів: "Не швидіть! Почекайте день-два... Кацапи самі нам донесуть про результативність ударів..."
В даному випадку підтверджується, що дрони вдарили не по пустих складах, і була детонація ракет кацапських, у складах... В протилежному випадку не оголошували-б евакуацію...
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01.02.2025 09:09 Ответить
та новини зараз кожний день, одна другої краще. Сьогодня чекаю на гарні новини з Ростовської області, ну і з Волгоградської теж. Дуже хотілось би щоб черга дійшла нарешті до "жирних" комбінатів Росрезерва у Ярославлі і Рибінську.
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01.02.2025 09:16 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.02.2025 08:39 Ответить
🙏🙏🙏❤️
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01.02.2025 10:37 Ответить
У танків пішла ювілейна сотня 👍
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01.02.2025 08:56 Ответить
Два місяці зими 96 910 чумардосів, 48 670 і 48 240 (грудень і січень відповідно). Відносно минулої зими випередження вже на 12 тис та і весна 24-го (94 100) вже позаду.
Логістика трохи не дотягнула до трьох тисяч - 2 954 од, новий місячний рекорд. Побачимо і сезонний рекорд, на разі це минула осінь - 6 626 од на сьогодні ця зима 5 122 од (весна позаду 4 800, літо 5 875).
Яка була стурбованість що іран передав дві тисячі безпілотників, а зараз тільки за січень 2 563. Доречі БПЛА арту випереджають вже більш ніж на 1,2 тисячі і хоч Д-47 від пухляша трохи покращили статистику "боги війни" своє домінуюче положення вже не повернуть.

Чучхісти награлися у чапаєва і кудись хутко зникли..?
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01.02.2025 10:37 Ответить
чучхісти воюють за ідею. І 30% втрат для них реально виявились "розвалом управління". А кацапи воюють за кредити та відміну кримінальних справ. Тож там втрати у 60-70% - це "ні про що". Загород-загони та розстріли тих, хто лише тиждень тому підписав контракт і не хоче йти на штурми, по ярах - працюють достатньо ефективно для них.
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01.02.2025 14:20 Ответить
 
 