Общие боевые потери РФ с начала войны - около 839 040 человек (+1430 за сутки), 9902 танка, 22 493 артсистемы, 20 653 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 839 040 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 839040 (+1430) человек,
танков - 9902 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 20653 (+22) ед,
артиллерийских систем - 22493 (+48) ед,
РСЗО - 1266 (+1) ед,
средства ППО - 1050 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 23694 (+121),
крылатые ракеты - 3054 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 35629 (+77) ед,
специальная техника - 3727 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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158!! одиниць знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Танчики закрили чергову 99-ту сотню. Арта та логістика фйно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 839 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
P.s.2 Перша світова війна тривала з 28 липня 1914 року по 11 листопада 1918 року, тобто 1565 днів.
Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року, що складає 2190 днів.
Про це повідомили джерела https://www.rbc.ua/rus/news/bulo-ponad-20-vibuhiv-**********-droni-vdarili-1738165141.html РБК-Україна та https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ataka-na-tversku-oblast-29-sichnya-droni-sbu-ta-sso-atakuvali-naftoperekachuvalnu-stanciyu-50485634.html NV.
Згідно з повідомленням, дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі в соцмережах писали про два десятки вибухів та про евакуацію населення.
В даному випадку підтверджується, що дрони вдарили не по пустих складах, і була детонація ракет кацапських, у складах... В протилежному випадку не оголошували-б евакуацію...
Логістика трохи не дотягнула до трьох тисяч - 2 954 од, новий місячний рекорд. Побачимо і сезонний рекорд, на разі це минула осінь - 6 626 од на сьогодні ця зима 5 122 од (весна позаду 4 800, літо 5 875).
Яка була стурбованість що іран передав дві тисячі безпілотників, а зараз тільки за січень 2 563. Доречі БПЛА арту випереджають вже більш ніж на 1,2 тисячі і хоч Д-47 від пухляша трохи покращили статистику "боги війни" своє домінуюче положення вже не повернуть.
Чучхісти награлися у чапаєва і кудись хутко зникли..?