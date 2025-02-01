Рашисты атаковали "Шахедами" Киевщину: есть повреждения в двух районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на субботу, 1 февраля 2025 года, войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков сбитой цели в Бориспольском районе произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован. Также повреждены еще два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

В Фастовском районе в результате падения обломков произошел пожар складского помещения одного из предприятий на площади 30 кв.м. Пожар оперативно ликвидирован.









