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Рашисты атаковали "Шахедами" Киевщину: есть повреждения в двух районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на субботу, 1 февраля 2025 года, войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Также читайте: Вражеские БпЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков сбитой цели в Бориспольском районе произошло возгорание частного дома. Пожар ликвидирован. Также повреждены еще два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

В Фастовском районе в результате падения обломков произошел пожар складского помещения одного из предприятий на площади 30 кв.м. Пожар оперативно ликвидирован.

Наслідки атаки на Київщину 1 лютого 2025 року
Наслідки атаки на Київщину 1 лютого 2025 року
Наслідки атаки на Київщину 1 лютого 2025 року
Наслідки атаки на Київщину 1 лютого 2025 року
Наслідки атаки на Київщину 1 лютого 2025 року

Автор: 

Киевская область (4192) Бориспольский район (25) Фастовский район (28)


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