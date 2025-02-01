Ночью РФ ударила "Шахедами" по Одесщине: среди пострадавших ребенок, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 февраля 2025 года ночью вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесской областной прокуратуры.

Как отмечается, в Одесском районе повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы снова раздались в Одессе, Воздушные силы предупреждали о вражеской скоростной цели в направлении города















Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.