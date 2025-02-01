Ночью РФ ударила "Шахедами" по Одесщине: среди пострадавших ребенок, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
1 февраля 2025 года ночью вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесской областной прокуратуры.
Как отмечается, в Одесском районе повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.
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