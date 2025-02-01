РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10159 посетителей онлайн
Новости Фото
1 107 7

Ночью РФ ударила "Шахедами" по Одесщине: среди пострадавших ребенок, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 февраля 2025 года ночью вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесской областной прокуратуры.

Как отмечается, в Одесском районе повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы снова раздались в Одессе, Воздушные силы предупреждали о вражеской скоростной цели в направлении города

наслідки атаки дронів на Одещину 1 лютого 2025 року
наслідки атаки дронів на Одещину 1 лютого 2025 року
наслідки атаки дронів на Одещину 1 лютого 2025 року
наслідки атаки дронів на Одещину 1 лютого 2025 року
наслідки атаки дронів на Одещину 1 лютого 2025 року
наслідки атаки дронів на Одещину 1 лютого 2025 року
наслідки атаки дронів на Одещину 1 лютого 2025 року

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Автор: 

обстрел (27807) Одесская область (3636) Шахед (1157) война в Украине (4650)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там взагалі якесь ППО працює??? Ну шахеди вже можна збити???
показать весь комментарий
01.02.2025 11:26 Ответить
є якісь ідеї, як це робити вночі в густому тумані?...
показать весь комментарий
01.02.2025 11:55 Ответить
І так кожного разу будемо на погоду кивати?
показать весь комментарий
01.02.2025 12:20 Ответить
шахеди (і балістику) навів орлан, який кружляв над містом ГОДИНУ. Чому його ніхто не збив??? Є ж зенітні дрони, якими це можна робити. Над Миколаєвом залу збили буквально днями (і врятували інфраструктуру та життя), а тут ні.
показать весь комментарий
01.02.2025 12:40 Ответить
пукалки справно працювали (і по орлану теж, було чутно незадовго до прильотів), як і перед цим у Чорноморську. Але за нормальної погоди в темряві хоча б можна підсвітити ті шлюхеди "фонариком", проте туман краде таку можливість. щодо ракет - так, щось мало б працювати по тих болванках, але проблема в тому, що збити такий швидкісний тип може лише пара комплесів, яких в Одесі, схоже, немає. всі значно північніше... ті, що є - не можуть
показать весь комментарий
01.02.2025 13:13 Ответить
А підняти гелікоптер і збити з бортового кулемета? Були ж вже прецеденти. Так, це дорого, але що дорожче - людьке життя чи якесь залізяччя?
показать весь комментарий
01.02.2025 14:09 Ответить
Нет у украинской власти силы духа, чтобы дать команду нашим воинам бомбить рашистские города и сёла, чтобы эти изверги умылись своей бешеной кровушкой, только тогда они могут остановится.
показать весь комментарий
01.02.2025 12:10 Ответить
 
 