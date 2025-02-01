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Умеров встретился с министром обороны Дании Поульсеном: договорились о расширении "датской модели" поддержки Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном в Копенгагене, на которой обсудили дальнейшее развитие "датской модели" прямого финансирования украинских оборонных предприятий.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Умєров обговорив з міністром оборони Данії розвиток "данської моделі" підтримки України

Эта инициатива, начатая Данией, уже показала свою эффективность, обеспечив Вооруженные силы Украины вооружением на сумму 588 миллионов евро в 2024 году.

"Мы стремимся к еще большему. И в 2025 году Дания готова расширять поддержку, привлекая новых партнеров и увеличивая взносы", - заявил Умеров.

Как отмечается, к "датской модели" уже присоединились Швеция, Норвегия, Исландия и Канада. Важным элементом этой инициативы является направление части доходов от замороженных российских активов на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса, что также поддержал Европейский Союз.

Умєров обговорив з міністром оборони Данії розвиток "данської моделі" підтримки України

Одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие индустриального партнерства, в частности в сфере радаров, дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Умеров также подчеркнул важность поставки запчастей для быстрого ремонта бронированной техники, что позволит эффективнее использовать предоставленную технику на поле боя.

"Благодарен господину Поульсену, его стране и народу за конструктивный диалог и неизменную поддержку", - подытожил Умеров.

Умєров обговорив з міністром оборони Данії розвиток "данської моделі" підтримки України

Смотрите также: Украина получит новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году, - Умеров. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дания (593) поддержка (701) Умеров Рустем (569)


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Топ комментарии
+5
Умеров, ти, курва, чого либишся? Мародер їбаний!
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01.02.2025 13:44 Ответить
+5
Свиня небрита у м'ятій сосці виїхала на прогулянку. А може краще на передок з'їздити!!!????
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01.02.2025 15:05 Ответить
+3
Скоро лусне,так роздувся.
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01.02.2025 13:55 Ответить
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Так з людською поміччю і зупинимо породження пекла, парашу.
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01.02.2025 13:39 Ответить
Умеров, ти, курва, чого либишся? Мародер їбаний!
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01.02.2025 13:44 Ответить
Скоро лусне,так роздувся.
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01.02.2025 13:55 Ответить
бидло-чєбурєк в пончо. не вистачає поряд агрохломідії в кєдах.
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01.02.2025 14:03 Ответить
Тим хто це проросійсько-ермацьке зе бидло -сприймає як співрозмовника ганьба!
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01.02.2025 14:17 Ответить
Ой Умеров як ти набрид ти жодного разу не був на фронті і вдаєш з себе великого дипломата ,а хто за міни браковані відповість.
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01.02.2025 14:26 Ответить
Ш воно оцей гачконосий чурек либиться? Безкарно краде і либу давить, сцкка зелена.
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01.02.2025 14:27 Ответить
Свиня небрита у м'ятій сосці виїхала на прогулянку. А може краще на передок з'їздити!!!????
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01.02.2025 15:05 Ответить
За такої схеми легко красти. Умерова все влаштовує.
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01.02.2025 17:18 Ответить
Таке враження, що він зі столовки не вилзить... відправте його на місяць на 0, нехай трохи ряху скине...
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01.02.2025 17:32 Ответить
 
 