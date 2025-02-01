Умеров встретился с министром обороны Дании Поульсеном: договорились о расширении "датской модели" поддержки Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном в Копенгагене, на которой обсудили дальнейшее развитие "датской модели" прямого финансирования украинских оборонных предприятий.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Эта инициатива, начатая Данией, уже показала свою эффективность, обеспечив Вооруженные силы Украины вооружением на сумму 588 миллионов евро в 2024 году.

"Мы стремимся к еще большему. И в 2025 году Дания готова расширять поддержку, привлекая новых партнеров и увеличивая взносы", - заявил Умеров.

Как отмечается, к "датской модели" уже присоединились Швеция, Норвегия, Исландия и Канада. Важным элементом этой инициативы является направление части доходов от замороженных российских активов на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса, что также поддержал Европейский Союз.

Одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие индустриального партнерства, в частности в сфере радаров, дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Умеров также подчеркнул важность поставки запчастей для быстрого ремонта бронированной техники, что позволит эффективнее использовать предоставленную технику на поле боя.

"Благодарен господину Поульсену, его стране и народу за конструктивный диалог и неизменную поддержку", - подытожил Умеров.

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