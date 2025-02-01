Тело годовалого мальчика нашли в морозилке в Одессе, - Нацполиция. ФОТО
В Одессе полицейские обнаружили тело ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе города. Расследуются обстоятельства смерти мальчика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестричкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.
С матерью и мужчиной работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали.
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якщо є якісь претензії можу зустрітись особисто, гнида
негарного дня, гнида
Авторhttps://tsn.ua/authors/oksana-ruda Оксана РудаДата публікації14:19, 13.10.20Перегляди33к
українською розмовляли?
то послухайте, якою мовою вас змусили в Німеччині розмовляти
із-за вас, росмовних, війна і почалась
бо не було б в Україні росмови
той гном не зміг би заявляти, що тут їхні расіянє живуть
і окупації б не було, ні в Криму, ні на Донбасі
якби ви, виродки, б там не жили, а жили
наші українці.
Ми вам , нащадкам алкашних кацапів
дозволили заселити такі території в Україні
а ви руки в українську кров запустили
здохніть і будьте прокляті, росмовні, а , насправді, ви срані росіяни
яким дозволено було жити в Україні.
Це була наша помилка, що на ті території
не прийшли справжні бандерівці
а заселилась російська псяча кров
Просунуті батьки на цілий клас скидаються і винаймають сексолога і він проводить ЛЕКЦІЮ всім і повірте результат там шикарний і діти починають знати дуже багато. Так це і подається адекватно.
А на фото гормонів завищених у підлітків там взагалі тільки одні думки і треба про все розказувати.
Мої батьки наприклад з совковим мисленням взагалі табуйовані і загнані на такі теми, а про таке треба говорити і це нормально.
Людина не народжується зі знаннями як не мати дітей, бо природа як раз робить все, щоб діти були.
Ну і ще, зайдіть і постійте хоч поблизу біля абортарія і скільки там абортів в день - жах.
Саме дитина, то ще дві дитини - результат дуже поганий.