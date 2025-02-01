Тело годовалого мальчика нашли в морозилке в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе полицейские обнаружили тело ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе города. Расследуются обстоятельства смерти мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестричкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.







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С матерью и мужчиной работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали.