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Тело годовалого мальчика нашли в морозилке в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе полицейские обнаружили тело ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе города. Расследуются обстоятельства смерти  мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестричкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

тіло 1-річної дитини знайшли в холодильнику в одесі
тіло 1-річної дитини знайшли в холодильнику в одесі
тіло 1-річної дитини знайшли в холодильнику в одесі

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С матерью и мужчиной работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали.

Автор: 

дети (6573) Одесса (7921) Одесская область (3636) Нацполиция (16559) смерть (9250) Одесский район (180)


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Топ комментарии
+18
Скажи це російськомовним захисникам на нулі, курка тупорила!
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01.02.2025 13:58 Ответить
+10
а російськомовний Азов який захищав Маріуполь ..і азовців здав Оманська Гнида на укрмові. І тепер їх катують
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01.02.2025 14:03 Ответить
+9
ні, поки є шанувальники язика - срасія буде лізти
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01.02.2025 15:05 Ответить
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Скажи це російськомовним захисникам на нулі, курка тупорила!
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01.02.2025 13:58 Ответить
А ти все сериш тут??

Не звертайте уваги на цього бота
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01.02.2025 14:05 Ответить
Русскій алкаш, іді в рунет. Тєбє здесь дєлать нєчєго.
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01.02.2025 15:21 Ответить
Апять песня 2014 рос.мовні на фронті ,ми ж в тилу чи як !
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01.02.2025 17:22 Ответить
а російськомовний Азов який захищав Маріуполь ..і азовців здав Оманська Гнида на укрмові. І тепер їх катують
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01.02.2025 14:03 Ответить
вітя..я захищаю справи..а не словесний понос ..

якщо є якісь претензії можу зустрітись особисто, гнида
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01.02.2025 15:12 Ответить
я стою за Україну ..і схоже таким відбитим дебілам які з мамкіної вагіни народжувались прямо в бетон - пояснити неможливо..

негарного дня, гнида
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01.02.2025 15:16 Ответить
Ти стоїш за Україну без українців. А хто буде за українську Україну з тим буде, як з Фаріон?
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01.02.2025 15:19 Ответить
Зустрінешся особисто із Кобзоном, якщо будеш надалі захищати мову, якою кличуть кацапські танки
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01.02.2025 15:24 Ответить
о..ще одна гнида .. а Ви актив чи пасив Вітюши ? )
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01.02.2025 15:27 Ответить
піди втопися від ненависті
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01.02.2025 14:07 Ответить
Запхала немовля в пакет і засунула в шафу: львівську студентку звільнили від покарання за вбивство дитини

Авторhttps://tsn.ua/authors/oksana-ruda Оксана РудаДата публікації14:19, 13.10.20Перегляди33к
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01.02.2025 14:22 Ответить
ні, поки є шанувальники язика - срасія буде лізти
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01.02.2025 15:05 Ответить
"недоношені мовники"?...ти хто по національності, русская гнида?
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01.02.2025 15:07 Ответить
Та все ж зрозуміло...путіну не потрібна україномовна, тобто українська Україна.
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01.02.2025 15:34 Ответить
українці винні тим, що в Україні
українською розмовляли?
то послухайте, якою мовою вас змусили в Німеччині розмовляти
із-за вас, росмовних, війна і почалась
бо не було б в Україні росмови
той гном не зміг би заявляти, що тут їхні расіянє живуть
і окупації б не було, ні в Криму, ні на Донбасі
якби ви, виродки, б там не жили, а жили
наші українці.
Ми вам , нащадкам алкашних кацапів
дозволили заселити такі території в Україні
а ви руки в українську кров запустили
здохніть і будьте прокляті, росмовні, а , насправді, ви срані росіяни
яким дозволено було жити в Україні.
Це була наша помилка, що на ті території
не прийшли справжні бандерівці
а заселилась російська псяча кров
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01.02.2025 16:00 Ответить
Євгений тебе б возмущатся пушкинским наречием уж шибко много кровосісьних слов.
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01.02.2025 17:28 Ответить
Д...біл недоразвинутий.
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01.02.2025 17:49 Ответить
схоже марта провокатор
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01.02.2025 15:06 Ответить
І не вперше
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01.02.2025 20:53 Ответить
У них була "любов до гроба", а малєц був лишнім... Скоти !!!
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01.02.2025 13:56 Ответить
у 18 вже має 2 дитини молодшій 1.3 місяці.
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01.02.2025 14:09 Ответить
статтякомусь світить за з малолітніми
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01.02.2025 14:44 Ответить
таких дуреп потрібно стерілізувати!
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01.02.2025 15:04 Ответить
Взагалі то по правильному як в нормальному світі, то це все повинні викладати в школі в 8-9 класі з нормальним розказуванням що і як, а не "пестики і тичинки". І розказувати про контрацепцію, вагітність, відповідальність. Але нашій державі це не треба, наплювати з гори, а потім отакі новини. А це буквально 2-3 заняття в день.

Просунуті батьки на цілий клас скидаються і винаймають сексолога і він проводить ЛЕКЦІЮ всім і повірте результат там шикарний і діти починають знати дуже багато. Так це і подається адекватно.

А на фото гормонів завищених у підлітків там взагалі тільки одні думки і треба про все розказувати.

Мої батьки наприклад з совковим мисленням взагалі табуйовані і загнані на такі теми, а про таке треба говорити і це нормально.

Людина не народжується зі знаннями як не мати дітей, бо природа як раз робить все, щоб діти були.

Ну і ще, зайдіть і постійте хоч поблизу біля абортарія і скільки там абортів в день - жах.

Саме дитина, то ще дві дитини - результат дуже поганий.
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01.02.2025 15:24 Ответить
 
 