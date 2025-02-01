В бою с врагом погиб фанат львовских "Карпат" пластун Олег Хомицкий. ФОТО

Фанат львовских "Карпат", представитель коллектива "PRIDE", пластун Олег Хомицкий "Ураган" погиб на фронте, защищая Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке его знакомый Антон Петровский, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня Олег всегда останется в памяти как молодой лидер, который в свое время ворвался в жизнь нашего околофутбольного прайдовского коллектива и наполнил новым дыханием. Он сразу стал харизматичным лидером "молодежки", которая под его лидерством просто "сносила" всех оппонентов. Это был человек очень сильного духа и характера. Отдельно хочу отметить участие "Урагана" во многих акциях по "нейтрализации" антиукраинских элементов на улицах Львова, совместно с погибшим Бодей "Пиратом" и другими нашими молодыми казаками. Ему было "не все равно" уже тогда, когда всем еще было "пох...". Спасибо тебе, Братан", - пишет Петровский.

По его словам, во время полномасштабной фазы войны Хомицкий пошел служить в 79 ОДШБ.

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"Воином жил. Воином отошел в вечность. Воином останется в нашей памяти", - резюмирует он.