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В бою с врагом погиб фанат львовских "Карпат" пластун Олег Хомицкий. ФОТО

Фанат львовских "Карпат", представитель коллектива "PRIDE", пластун Олег Хомицкий "Ураган" погиб на фронте, защищая Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке его знакомый Антон Петровский, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня Олег всегда останется в памяти как молодой лидер, который в свое время ворвался в жизнь нашего околофутбольного прайдовского коллектива и наполнил новым дыханием. Он сразу стал харизматичным лидером "молодежки", которая под его лидерством просто "сносила" всех оппонентов. Это был человек очень сильного духа и характера. Отдельно хочу отметить участие "Урагана" во многих акциях по "нейтрализации" антиукраинских элементов на улицах Львова, совместно с погибшим Бодей "Пиратом" и другими нашими молодыми казаками. Ему было "не все равно" уже тогда, когда всем еще было "пох...". Спасибо тебе, Братан", - пишет Петровский.

По его словам, во время полномасштабной фазы войны Хомицкий пошел служить в 79 ОДШБ.

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загиблий воїн Олег Хомицький
загиблий воїн Олег Хомицький

"Воином жил. Воином отошел в вечность. Воином останется в нашей памяти", - резюмирует он.

Автор: 

потери (4429) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+29
Вічна пам"ять Герою. Низький уклін родині.
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01.02.2025 14:40 Ответить
+27
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.02.2025 14:47 Ответить
+21
Героям Слава.
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01.02.2025 14:45 Ответить
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Вічна пам"ять Герою. Низький уклін родині.
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01.02.2025 14:40 Ответить
Героям Слава.
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01.02.2025 14:45 Ответить
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.02.2025 14:47 Ответить
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01.02.2025 14:55 Ответить
Вічна памʼять та вічна Слава Герою !!! Зі Святими упокій !!!
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01.02.2025 15:00 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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01.02.2025 15:40 Ответить
Ці Герої захищають не тільки Україну,вони захищають і Західний світ,майбутнє демократій.Шкода що там цього не розуміють.Дякую тобі Героє і мої співчуття родині (
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01.02.2025 16:04 Ответить
Нехай Господь Бог візьме друга Урагана до себе на Вічну Ватру...
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01.02.2025 16:56 Ответить
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦😥
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01.02.2025 17:32 Ответить
Вічне спочивання дай йому Господи...
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01.02.2025 19:27 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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03.02.2025 06:07 Ответить
 
 