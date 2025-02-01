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Завладели 5 млн грн: будут судить преступную группу, которая перечисляла деньги за продукцию для ВСУ, которая не поставлялась, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона направили в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, причастных к хищению военного имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Судитимуть чотирьох осіб за розкрадання продуктів для ЗСУ на 5 млн грн

Как отмечается, в состав группировки входили военнослужащие и работники ВСУ, а также представители двух частных предприятий. Они заключили договоры на поставку продуктов в одну из воинских частей на Киевщине и, сговорившись со служебными лицами, систематически вносили ложные данные в бухгалтерские документы.

По данным следствия, в течение июня-ноября 2023 года участники схемы значительно завышали объемы продовольствия в отчетности, в результате чего на счета подрядчиков перечислили более 5 миллионов гривен за продукцию, которая фактически не поставлялась.

Судитимуть чотирьох осіб за розкрадання продуктів для ЗСУ на 5 млн грн

Во время следственных действий оперативники изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность, а также установили причастность каждого из фигурантов к реализации схемы.

Судитимуть чотирьох осіб за розкрадання продуктів для ЗСУ на 5 млн грн

Четырех человек обвиняют по ч. 4 ст. 410 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

продукты (1532) ВСУ (6689) хищения (105) Офис Генпрокурора (2496)


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Топ комментарии
+6
А що після афер золотояйцевого рєзнікова поставки військовим так і не взяли під контроль?
Чи просто замінили оператора потоків і все продовжилось?
Тепер буде так само?
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01.02.2025 15:29 Ответить
+5
Це все добре, але де повідомлення про засудження тих, де фігурують суми розкрадань на десятки і сотні мільйонів, і не гривень, а доларів?
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01.02.2025 15:31 Ответить
+3
А в нас так - чим більше вкрадеш, тим менша верогідність сісти.
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01.02.2025 15:40 Ответить
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А що після афер золотояйцевого рєзнікова поставки військовим так і не взяли під контроль?
Чи просто замінили оператора потоків і все продовжилось?
Тепер буде так само?
показать весь комментарий
01.02.2025 15:29 Ответить
Це все добре, але де повідомлення про засудження тих, де фігурують суми розкрадань на десятки і сотні мільйонів, і не гривень, а доларів?
показать весь комментарий
01.02.2025 15:31 Ответить
А в нас так - чим більше вкрадеш, тим менша верогідність сісти.
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01.02.2025 15:40 Ответить
Ето другоє.
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01.02.2025 17:20 Ответить
без "кікімори з МО" подібні торгаші не змогли б прцювати
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01.02.2025 16:00 Ответить
СБУ ліквідувала схему, за якою житомирська компанія постачала газові котли для потреб міноборони Росії.
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01.02.2025 16:23 Ответить
Все украинцы переводят гроши на армию, а эти мразотники крадут без зазрения,
надеюсь их строго накажут
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01.02.2025 20:02 Ответить
Чесно сказати, я вже не вірю оцим брехливим органам. Для шантажу непокірних зліплять будь-яку кримінальщину.
Не хочеш укладати договір з зеленим любчиком? Ось на тебе кримінальна справа!
Повірю лише тоді, коли за гратами будуть резніков, умеров, і вся зелена брехлива касабська гоп-стоп
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02.02.2025 00:05 Ответить
 
 