Завладели 5 млн грн: будут судить преступную группу, которая перечисляла деньги за продукцию для ВСУ, которая не поставлялась, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона направили в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, причастных к хищению военного имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в состав группировки входили военнослужащие и работники ВСУ, а также представители двух частных предприятий. Они заключили договоры на поставку продуктов в одну из воинских частей на Киевщине и, сговорившись со служебными лицами, систематически вносили ложные данные в бухгалтерские документы.

По данным следствия, в течение июня-ноября 2023 года участники схемы значительно завышали объемы продовольствия в отчетности, в результате чего на счета подрядчиков перечислили более 5 миллионов гривен за продукцию, которая фактически не поставлялась.

Во время следственных действий оперативники изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность, а также установили причастность каждого из фигурантов к реализации схемы.

Четырех человек обвиняют по ч. 4 ст. 410 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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