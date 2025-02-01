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По меньшей мере, два здания, поврежденные во время удара РФ по Одессе, находятся под охраной ЮНЕСКО. ФОТО

В результате российской атаки на Одессу серьезные повреждения получили по меньшей мере два здания, которые находятся под охраной Конвенции ЮНЕСКО.

Об этом говорится на фейсбук-странице организации, передает Цензор.НЕТ.

"ЮНЕСКО осуждает ракетный обстрел объекта Всемирного наследия, исторического центра Одессы прошлой ночью, повлекший серьезные повреждения по меньшей мере двух культурных зданий, находящихся под охраной Конвенций UNESCO. Эти повторяющиеся атаки должны прекратиться. Необходимо соблюдать международное право", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты ударили тремя баллистическими ракетами по историческому центру Одессы, три человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

ЮНЕСКО про удар по Одесі

Также в организации отметили, что их команда уже работает над оперативной документацией нанесенного ущерба и совместно с украинскими властями определяет первоочередные меры реагирования.

Кроме того, в ближайшее время ЮНЕСКО направит миссию.

ЮНЕСКО про удар по Одесі

Также смотрите: Среди людей, находившихся в эпицентре ракетного удара РФ по Одессе, есть норвежские дипломаты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.

Автор: 

обстрел (27807) Одесса (7921) Одесская область (3636) ЮНЕСКО (213) Одесский район (180)


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Это ЮНЕСКО вообще ничто. Если даже террористы ХАМАС держали заложников в домах под протекторатом ООН для беженцев. Там какие то отмороженные рептилоидные сущности всем заправляют которым плевать на все человечество вообще. Левачье марксисты дегенераты.
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01.02.2025 18:06 Ответить
ЮНЕСКО хоч і підрозділ ООН, але все ж про "культуру" що він може вдіяти? Тай й сховки в Газі до ЮНЕСКО не мають відношення, то БОПОР
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01.02.2025 18:13 Ответить
А где же заявление ЮНЕСКО по этому поводу, у всех язык втянуло в заднее место?

Засранцы вы, а не мировые институты!
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01.02.2025 18:46 Ответить
всім *****
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01.02.2025 21:48 Ответить
 
 