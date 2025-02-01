По меньшей мере, два здания, поврежденные во время удара РФ по Одессе, находятся под охраной ЮНЕСКО. ФОТО
В результате российской атаки на Одессу серьезные повреждения получили по меньшей мере два здания, которые находятся под охраной Конвенции ЮНЕСКО.
Об этом говорится на фейсбук-странице организации, передает Цензор.НЕТ.
"ЮНЕСКО осуждает ракетный обстрел объекта Всемирного наследия, исторического центра Одессы прошлой ночью, повлекший серьезные повреждения по меньшей мере двух культурных зданий, находящихся под охраной Конвенций UNESCO. Эти повторяющиеся атаки должны прекратиться. Необходимо соблюдать международное право", - говорится в сообщении.
Также в организации отметили, что их команда уже работает над оперативной документацией нанесенного ущерба и совместно с украинскими властями определяет первоочередные меры реагирования.
Кроме того, в ближайшее время ЮНЕСКО направит миссию.
Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.
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