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29 погибших и 237 раненых: в январе россияне выпустили более 12 тыс. снарядов по Херсонщине. ФОТОрепортаж

В первый месяц 2025 года по Херсонщине "прилетели" более двенадцати тысяч вражеских снарядов.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеских ударов оборвалась жизнь 29 жителей области, еще 237 - получили ранения различной степени тяжести.

"Они не были на поле боя. Кто-то шел за хлебом, кто-то возвращался с работы, кто-то просто стоял в своем дворе. Но россияне атаковали их - цинично и безжалостно", - подчеркнул Прокудин.

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Обстріли Херсонщини в січні

По его словам, более половины пострадавших - это последствия российского дронового "сафари".

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"Враг целенаправленно убил из "крыльев" 17 человек и травмировал 142 жителей региона.

Светлая память погибшим. Скорейшего выздоровления раненым. И пусть каждый, кто принес на нашу землю смерть, получит справедливое наказание", - добавил он.

Обстріли Херсонщини в січні
Обстріли Херсонщини в січні
Обстріли Херсонщини в січні
Обстріли Херсонщини в січні

Автор: 

обстрел (27807) Херсонская область (4886)


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Ось так щоденний геноцид рашиських варварів проти українського народу ,влада бездіяльна світ мовчить , ворог відчуває свою безкарність.
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01.02.2025 19:59 Ответить
Якщо десь там чи в Ізраїль чи Газу щось прилетить то ця новина буде на всіх каналах світу
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01.02.2025 21:34 Ответить
 
 