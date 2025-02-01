29 погибших и 237 раненых: в январе россияне выпустили более 12 тыс. снарядов по Херсонщине. ФОТОрепортаж

В первый месяц 2025 года по Херсонщине "прилетели" более двенадцати тысяч вражеских снарядов.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеских ударов оборвалась жизнь 29 жителей области, еще 237 - получили ранения различной степени тяжести.

"Они не были на поле боя. Кто-то шел за хлебом, кто-то возвращался с работы, кто-то просто стоял в своем дворе. Но россияне атаковали их - цинично и безжалостно", - подчеркнул Прокудин.

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По его словам, более половины пострадавших - это последствия российского дронового "сафари".

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"Враг целенаправленно убил из "крыльев" 17 человек и травмировал 142 жителей региона.



Светлая память погибшим. Скорейшего выздоровления раненым. И пусть каждый, кто принес на нашу землю смерть, получит справедливое наказание", - добавил он.







