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Вице-губернатор Приморского края, экс-командир отряда "Тигр" Ефремов подорвался на мине на Курщине и "задвухсотился"

В Курской области России "отминусовался" вице-губернатор Приморского края и бывший командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор российского Приморского региона Олег Кожемяко, информирует Цензор.НЕТ.

Сергій Єфремов

В соцсетях пишут, что автомобиль, в котором находился Ефремов, наехал на мину в Курской области. Вместе с ним погиб еще один офицер ВС РФ.

Автор: 

ликвидация (3692) Курск (1145)


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Топ комментарии
+36
Жрати меньше треба було, тоді б можливо протинкава й неспрацювала.
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02.02.2025 15:28 Ответить
+26
Це ж добрих два центнери органічних добрив. Дебелого кнура вполювали!
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02.02.2025 15:29 Ответить
+25
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02.02.2025 15:39 Ответить
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Жрати меньше треба було, тоді б можливо протинкава й неспрацювала.
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02.02.2025 15:28 Ответить
у нас теж є товстуни. наприклад стефанчук.
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02.02.2025 18:54 Ответить
Це ж добрих два центнери органічних добрив. Дебелого кнура вполювали!
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02.02.2025 15:29 Ответить
👏
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02.02.2025 15:46 Ответить
а де він знайшов міни на курщині?
там же тільки корейці.
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02.02.2025 15:30 Ответить
Дохлий тігр, а насправді дохлий кацап
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02.02.2025 15:31 Ответить
Скоріше дохлий щур
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02.02.2025 15:36 Ответить
Приморський край колонізували і освоювали переважно українці, вихідці з подніпровської України (Полтавщина, Черкащину, Чернігівщина...).
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02.02.2025 15:32 Ответить
Так - 3елений клин це Україна.
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02.02.2025 15:34 Ответить
Позивний 'індик' 😆
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02.02.2025 15:32 Ответить
Кредити погашені
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02.02.2025 15:33 Ответить
"жирненький",таки 3,14-дар,його кацапи ледь не "гєроєм-чіновніком" робили,тепер у пеклі його чорти гвалтують.
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02.02.2025 15:34 Ответить
Пекла не існує. Краще б він інвалідом лишився і серив під себе років 20
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02.02.2025 15:35 Ответить
Колись вважали, що й електрики не існує,й молекул та усього іншого,що людина не баче,після того,як мені у окоп прилетіло,я точно знаю, принаймні для себе -що існує,а що-ні,всього вам найкращого.
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02.02.2025 15:39 Ответить
Ок, але це просто від стресу. Так і стають віруючими.
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02.02.2025 15:49 Ответить
Не тобі вирішувати що і від чого, принаймні до того про що кукарікаєш,а у Бога я вірив завжди,так що закрий свого рота та повзи по доброму,не гніви мене як мінімум.
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02.02.2025 16:06 Ответить
Наш бог Перун, а якщо ти віриш у семітського бога то і благодать буде семітам.
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02.02.2025 16:08 Ответить
Ну то твій,так це твоє діло, мені на тебе -пох...
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02.02.2025 17:06 Ответить
Ти головне пцу з упц мп не переплутай, ато християнство, воно таке... Дугін там ще, корчинський...
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02.02.2025 17:22 Ответить
Тобі краще кожен день дякувати Богові за те що не відчув такого стресу як він.
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02.02.2025 17:14 Ответить
Дякую Перуну що хабад немає наді мною влади.
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02.02.2025 17:23 Ответить
Пердуну від мене подякуй,що ти потвора мені не попалась по життю, та кукарікай з ним і далі.
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02.02.2025 17:33 Ответить
Семітські боги зрадять тебе.
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02.02.2025 17:37 Ответить
Ну, мені дай Бог вже за 50,й вижив там,де не повинен був,передавай свойому Пєрдуну "прівєт",та нехай він тебе береже.
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02.02.2025 18:24 Ответить
Хоч якась добра новина,сметь пуніну і всім рашистам.
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02.02.2025 15:34 Ответить
цей у пкрший ряд у партері.
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02.02.2025 15:34 Ответить
Кнуряка дебела та огрядна і підставкою може послугувати для кобзона.
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02.02.2025 15:39 Ответить
Там що,ядерний заряд був?
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02.02.2025 15:35 Ответить
Він з'їв єрмака 😆
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02.02.2025 16:10 Ответить
Вєчьново польота!))
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02.02.2025 15:36 Ответить
Графіті у Києві із зображенням глави Офісу президента Андрія Єрмака
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02.02.2025 15:37 Ответить
Та вже замалювали чмоню
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02.02.2025 15:38 Ответить
собаку не замалюєш
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02.02.2025 15:42 Ответить
Шкода, поспішили - це ж скільки було бажаючих приїхати і обісцяти
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02.02.2025 15:48 Ответить
Я встиг
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02.02.2025 15:49 Ответить
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02.02.2025 15:56 Ответить
Ты прямо из Швейцарии увидел?
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02.02.2025 21:06 Ответить
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02.02.2025 15:39 Ответить
😁😁👍
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02.02.2025 15:41 Ответить
Копія! Може і цей? ...
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02.02.2025 15:42 Ответить
у тебе картинка с Немитої , без ВПН її ніхто не бачить
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02.02.2025 15:52 Ответить
🤣 це просто шедевр ...обісцяний 👍
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02.02.2025 15:48 Ответить
До чого тут це взагалі то?
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02.02.2025 15:50 Ответить
як би нам не хотілося, але в Україні це лайно - до всьОго..
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02.02.2025 16:12 Ответить
Ви маєте на увазі, що це він єфрємого замінував?
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02.02.2025 16:25 Ответить
ворог
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02.02.2025 15:52 Ответить
ХАрошіє уzzкіє на чолі із Нобелівським лауреатом ! Муратовим з "новай газєти" вже розпинаються який він херой ,був)
А про бомбу на інтернат у Суджі - зась!
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02.02.2025 15:53 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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02.02.2025 16:11 Ответить
Гойда!
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02.02.2025 16:20 Ответить
перейшов в категорію хороших руських
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02.02.2025 16:55 Ответить
Ну , не тигр , а кабан
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02.02.2025 18:13 Ответить
Помножився на нуль,тигрик.
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02.02.2025 19:55 Ответить
О, чергова мразота вирішила попіаритись на війні, показово "допомогти братушкам на фронті" (привіз, мабуть, чергову порцію консервованих помиїв типу "щі" в трилітрових банках). Але забув, що війна змінилась з 2022 року.
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02.02.2025 20:42 Ответить
 
 