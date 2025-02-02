Вице-губернатор Приморского края, экс-командир отряда "Тигр" Ефремов подорвался на мине на Курщине и "задвухсотился"
В Курской области России "отминусовался" вице-губернатор Приморского края и бывший командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор российского Приморского региона Олег Кожемяко, информирует Цензор.НЕТ.
В соцсетях пишут, что автомобиль, в котором находился Ефремов, наехал на мину в Курской области. Вместе с ним погиб еще один офицер ВС РФ.
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+36 Александр Иванов #442761
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+26 Амандрапапупа
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+25 Yurii
показать весь комментарий02.02.2025 15:39 Ответить Ссылка
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там же тільки корейці.
А про бомбу на інтернат у Суджі - зась!