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$8 тыс. за пересечение границы: на Закарпатье задержаны два переправщика, перевозившие уклонистов вместе с продуктами, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно переправить граждан Украины через государственную границу с Румынией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Затримано двох переправників на Закарпатті, які намагалися незаконно переправити осіб через кордон

Как отмечается, информацию о попытке переправки мужчин правоохранители получили заранее от офицеров Главного оперативно-розыскного отдела, после чего было организовано задержание.

Посредством приборов дистанционного наблюдения пограничники обнаружили правонарушителей на расстоянии 250 метров до государственной границы. В ходе дальнейших поисковых мероприятий совместно с Нацполицией было установлено, что мужчин переправляли двое закарпатцев - 21-летняя женщина из села Вышково и ее 41-летний сообщник из села Иза.

Как выяснилось, закарпатец осуществил доставку жителей Николаевщины в пограничную зону, перевозя их автомобилем, в котором также находились продукты питания. Дальше женщина сопровождала нарушителей к границе. За свои услуги переправщики планировали выручить по 4 тысячи долларов с каждого клиента.

Смотрите также: $9 тыс. за переправку в Румынию: задержана группа нарушителей, пытавшаяся скрыться от правоохранителей, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Затримано двох переправників на Закарпатті, які намагалися незаконно переправити осіб через кордон

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники сообщили сотрудникам Хустского райотдела полиции. В настоящее время материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Водитель, подвозивший нарушителей, задержан в соответствии со ст. 208 УПК РФ. В ходе обысков у задержанных было изъято 7900 долларов США и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступной деятельности.

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Автор: 

Госпогранслужба (6585) уклонисты (925)


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Ці і в армії біля продуктів прилаштуються.
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06.02.2025 15:07 Ответить
7900 баксів головна ознака причетності до злочинної діяльності.
дійсно, страшне перо не в гусака
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06.02.2025 15:09 Ответить
дебіли, черед пррикордонників 6к ціна питання)))
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06.02.2025 15:17 Ответить
 
 