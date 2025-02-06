$8 тыс. за пересечение границы: на Закарпатье задержаны два переправщика, перевозившие уклонистов вместе с продуктами, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно переправить граждан Украины через государственную границу с Румынией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, информацию о попытке переправки мужчин правоохранители получили заранее от офицеров Главного оперативно-розыскного отдела, после чего было организовано задержание.

Посредством приборов дистанционного наблюдения пограничники обнаружили правонарушителей на расстоянии 250 метров до государственной границы. В ходе дальнейших поисковых мероприятий совместно с Нацполицией было установлено, что мужчин переправляли двое закарпатцев - 21-летняя женщина из села Вышково и ее 41-летний сообщник из села Иза.

Как выяснилось, закарпатец осуществил доставку жителей Николаевщины в пограничную зону, перевозя их автомобилем, в котором также находились продукты питания. Дальше женщина сопровождала нарушителей к границе. За свои услуги переправщики планировали выручить по 4 тысячи долларов с каждого клиента.

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Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники сообщили сотрудникам Хустского райотдела полиции. В настоящее время материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Водитель, подвозивший нарушителей, задержан в соответствии со ст. 208 УПК РФ. В ходе обысков у задержанных было изъято 7900 долларов США и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступной деятельности.

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