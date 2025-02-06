Пожар в центре управления отходами на Киевщине ликвидирован. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В селе Фастовец Киевской области горит центр управления отходами. Площадь возгорания - 400 кв.м.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киевской области.

"Сегодня в 14:49 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о пожаре в с. Фастовец. По прибытию спасатели установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400 м2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ликвидация пожара продолжается.

Для тушения привлечено 23 человека личного состава и 7 единиц техники.

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Впоследствии в ГСЧС сообщили: "Пожар ликвидирован в 18:15 на площади 400 м2. Причина пожара устанавливается".















