Пожар в центре управления отходами на Киевщине ликвидирован. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
В селе Фастовец Киевской области горит центр управления отходами. Площадь возгорания - 400 кв.м.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киевской области.
"Сегодня в 14:49 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о пожаре в с. Фастовец. По прибытию спасатели установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400 м2", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ликвидация пожара продолжается.
Для тушения привлечено 23 человека личного состава и 7 единиц техники.
Обновление
Впоследствии в ГСЧС сообщили: "Пожар ликвидирован в 18:15 на площади 400 м2. Причина пожара устанавливается".
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Serg Poff
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