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Пожар в центре управления отходами на Киевщине ликвидирован. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В селе Фастовец Киевской области горит центр управления отходами. Площадь возгорания - 400 кв.м.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киевской области.

"Сегодня в 14:49 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о пожаре в с. Фастовец. По прибытию спасатели установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400 м2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ликвидация пожара продолжается.

Для тушения привлечено 23 человека личного состава и 7 единиц техники.

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Обновление

Впоследствии в ГСЧС сообщили: "Пожар ликвидирован в 18:15 на площади 400 м2. Причина пожара устанавливается".

Горить центр управління відходами у Фастівці
Горить центр управління відходами у Фастівці
Горить центр управління відходами у Фастівці
Горить центр управління відходами у Фастівці
Горить центр управління відходами у Фастівці
Горить центр управління відходами у Фастівці
Горить центр управління відходами у Фастівці
Горить центр управління відходами у Фастівці

Автор: 

Киевская область (4203) пожар (5976) отходы (94) ГСЧС (5026) Фастовский район (28) Фастовец (1)


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..думал - новость про опу.. зашел, посмострел картинки и расстроился.. буду ждать..
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06.02.2025 21:02 Ответить
Якби про опу, то було б "серпентарій"
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06.02.2025 22:33 Ответить
Центр прiнятiя рєшєнiй
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06.02.2025 22:40 Ответить
Та то шо, кацапський "орєшнік" у нашу говнокачку влучив? Потужно!!!
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06.02.2025 22:58 Ответить
кажуть, що той "орєшнік" не взлетів, а самоліквідувався...
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07.02.2025 09:31 Ответить
 
 