Сутки на Донетчине: один погибший и 12 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 66 человек, в том числе 6 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Краматорский район

В Святогорске повреждена база отдыха.

На Краматорск россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу - убили гражданское лицо, еще 7 человек получили травмы. Повреждены по меньшей мере 7 частных домов, амбулатория, гражданские автомобили.

Вследствие российского обстрела Константиновки Донецкой области пострадали пять человек, заявил начальник ГВА Сергей Горбунов в Facebook.

Он отметил, что всех раненых доставили в больницу. По его данным, вечером 9 февраля город подвергся семи авиаударам. Враг бил ФАБ-500" и "ФАБ-250". В результате ударов повреждены 13 многоэтажек, 6 частных домов, админздание, 76 гаражей, 22 автомобиля, 7 линий электропередач, газопровод.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

Смотрите также: Последствия обстрела Краматорска: поврежден центр города, ранены 13 человек. ФОТОрепортаж

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

