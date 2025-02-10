Сутки на Херсонщине: россияне обстреляли 14 населенных пунктов, есть погибший и раненые, среди пострадавших - полицейский. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки враг наносил удары по Херсону, Антоновке, Зеленовке, Садовому, Инженерному, Приднепровскому, Бериславу, Николаевке, Новодмитровке, Золотой Балке, Красному Маяку, Львово, Змиевке и Новорайску.

об этом сообщили в полиции области.

Днем россияне нанесли авиационный удар управляемой бомбой вблизи Антоновки.

После полуночи военные РФ совершили сброс с БПЛА на жилой квартал Берислава. В результате удара смертельные ранения получил 42-летний мужчина.

Из артиллерии войска РФ били по Текстильному и Бериславу, получили повреждения три частных дома.

Из-за дронового удара поврежден жилой дом в Золотой Балке.

В Днепровском районе Херсона российские военные ударили беспилотником типа "FPV" по многоквартирному дому. В результате атаки в собственной квартире пострадала 66-летняя женщина. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения живота и руки. В многоэтажке повреждены несколько квартир.

Артиллерийским огнем поврежден административный корпус пенитенциарного учреждения.

В Центральном районе города российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на автостоянку, там повреждена хозяйственная постройка.

В медицинское учреждение доставлен 48-летний полицейский, у которого диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. 8-го января во время несения службы на блокпосту в Херсонском районе правоохранитель попал под удар вражеского FPV-дрона.

