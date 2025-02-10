РУС
За $1 500 тыс. помогала избежать мобилизации: на Львовщине разоблачен канал незаконной переправки лиц через границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине ликвидирован канал незаконной переправки лиц через государственную границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На Львівщині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордон

На Львівщині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордонНа Львівщині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордон

Установлено, что женщина, 36 лет, жительница Львовщины, за 1 500 долларов США организовала изготовление поддельных документов и сопровождение гражданина Украины призывного возраста через пункт пропуска на Львовщине. Она обещала помочь мужчине избежать мобилизации и выехать на работу в Германию по фальшивым приглашениям.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность и изъяли во время обысков мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу. Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

На Львівщині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордон

Расследование продолжается, и правоохранители устанавливают других лиц, причастных к этой схеме.

Еще 17 организаторов "схем для уклонистов" в разных регионах Украины задержали правоохранители. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6856) мобилизация (2904) уклонисты (1099)
