За $1 500 тыс. помогала избежать мобилизации: на Львовщине разоблачен канал незаконной переправки лиц через границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине ликвидирован канал незаконной переправки лиц через государственную границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что женщина, 36 лет, жительница Львовщины, за 1 500 долларов США организовала изготовление поддельных документов и сопровождение гражданина Украины призывного возраста через пункт пропуска на Львовщине. Она обещала помочь мужчине избежать мобилизации и выехать на работу в Германию по фальшивым приглашениям.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность и изъяли во время обысков мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу. Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.







Расследование продолжается, и правоохранители устанавливают других лиц, причастных к этой схеме.

Смотрите также: Еще 17 организаторов "схем для уклонистов" в разных регионах Украины задержали правоохранители. ФОТОрепортаж