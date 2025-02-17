Пытался сбежать за границу после получения подозрения: на Закарпатье задержан организатор незаконных переправок и его родственник, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали двух жителей Закарпатья, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией через лес.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двух неизвестных, которые двигались в сторону границы, заметили пограничники отделения "Оноковцы" Чопского отряда. Увидев военных, мужчины попытались убежать и спрятаться в лесу, однако их оперативно выследили с помощью беспилотника. В связи с игнорированием законных требований остановиться, пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.

Задержанные оказались местными жителями. Как установили оперативники, один из них - организатор незаконной переправки лиц через границу. После того, как ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу), он решил сбежать в соседнюю страну вместе с родственником.

Впоследствии на окраине Ужгорода правоохранители остановили автомобиль, на котором нарушителей доставили в пограничную зону. Водителем оказался тесть переправщика, который также проигнорировал законные требования пограничников. Его задержали в административном порядке.

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Нарушители будут нести ответственность по трем статьям КУоАП:

Ст.204-1 - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины

- незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины Ст.202 - нарушение пограничного режима

- нарушение пограничного режима Ст.185-10 - злостное неповиновение законным требованиям пограничников

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