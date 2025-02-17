Оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и БпЛА: шестеро раненых, повреждены дома, инфраструктура, предприятия и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 17 февраля российские военные били по Никопольскому району Днепропетровской области беспилотниками и обстреливали из артиллерии, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов 5 человек пострадали в Червоногригорьевской громаде, еще один человек - в Никополе. Это 48-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.



Кроме того, от вражеских атак страдали Марганецкая и Мировская громады.



Повреждены несколько предприятий, инфраструктура, 5 частных домов, хозяйственная постройка, 2 АЗС, авто.

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