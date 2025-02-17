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Оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и БпЛА: шестеро раненых, повреждены дома, инфраструктура, предприятия и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 17 февраля российские военные били по Никопольскому району Днепропетровской области беспилотниками и обстреливали из артиллерии, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов 5 человек пострадали в Червоногригорьевской громаде, еще один человек - в Никополе. Это 48-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, от вражеских атак страдали Марганецкая и Мировская громады.

Повреждены несколько предприятий, инфраструктура, 5 частных домов, хозяйственная постройка, 2 АЗС, авто.

Смотрите также: Один человек погиб в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины 17 февраля
Обстрелы Никопольщины 17 февраля
Обстрелы Никопольщины 17 февраля
Обстрелы Никопольщины 17 февраля
Обстрелы Никопольщины 17 февраля
Обстрелы Никопольщины 17 февраля

Автор: 

обстрел (28205) Никополь (1093) Днепропетровская область (4150) Никопольский район (297) Червоногригоровка (7)


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