Ночью беспилотник попал в многоэтажку в Долинской на Кировоградщине, пострадали женщина и два ребенка. ФОТОрепортаж
В ночь на 18 февраля вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Долинской Кировоградской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.
"Трое пострадавших - мама и двое детей. Им сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась. Эвакуированы жители из 38 квартир", - говорится в сообщении.
Ночью российские беспилотники также атаковали Кропивницкий район, без пострадавших.
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Юра Лучший
показать весь комментарий18.02.2025 10:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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