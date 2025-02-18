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Ночью беспилотник попал в многоэтажку в Долинской на Кировоградщине, пострадали женщина и два ребенка. ФОТОрепортаж

В ночь на 18 февраля вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Долинской Кировоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

"Трое пострадавших - мама и двое детей. Им сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась. Эвакуированы жители из 38 квартир", - говорится в сообщении.

Ночью российские беспилотники также атаковали Кропивницкий район, без пострадавших.

Также смотрите: "Шахеды" атаковали Кировоградщину: повреждены дома в Кропивницком районе. ФОТО

Долинская
Долинская
Долинская
Долинская

Автор: 

беспилотник (3847) обстрел (28205) Кировоградская область (646) Кропивницкий район (16) Долинская (1)


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Скорейшего выздоровления пострадавшим
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18.02.2025 10:01 Ответить
 
 