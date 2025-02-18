Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - 8 населенных пунктов, есть один погибший и трое раненых. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российская армия обстреляла города Константиновка, Лиман, Покровск, Торецк, села Зеленый Гай, Иванополье, Ильиновка, Александро-Калиново в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Покровский район
В Покровске россияне попали из FPV-дрона по гражданскому авто - убили человека, машина сгорела. Кроме того, город обстреливали из артиллерии - есть раненый, повреждены 1 многоквартирный и 1 частный дома, админздание.
Краматорский район
По Константиновке враг ударил 5-ю бомбами, РСЗО "Смерч" и дронами. Ранен житель, повреждены 17 частных домов, автоцистерна, 3 автомобиля.
Ильиновку оккупанты атаковали БПЛА "Молния-1" и авиабомбой "ФАБ-250" - травмирован гражданский человек, повреждены 14 частных домов, гражданское авто, газопровод.
На Иванополье захватчики сбросили 5 ФАБов - повредили 38 частных домов, 4 газопровода и 4 ЛЭП.
Лиман Россия накрыла из РСЗО "Град" - повреждены 7 частных домов, гараж, газопровод, электросеть. В Александро-Калиновом - три поврежденных домохозяйства.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 4 дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль