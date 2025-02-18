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Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - 8 населенных пунктов, есть один погибший и трое раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российская армия обстреляла города Константиновка, Лиман, Покровск, Торецк, села Зеленый Гай, Иванополье, Ильиновка, Александро-Калиново в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Покровский район

В Покровске россияне попали из FPV-дрона по гражданскому авто - убили человека, машина сгорела. Кроме того, город обстреливали из артиллерии - есть раненый, повреждены 1 многоквартирный и 1 частный дома, админздание.

Краматорский район

По Константиновке враг ударил 5-ю бомбами, РСЗО "Смерч" и дронами. Ранен житель, повреждены 17 частных домов, автоцистерна, 3 автомобиля.

Ильиновку оккупанты атаковали БПЛА "Молния-1" и авиабомбой "ФАБ-250" - травмирован гражданский человек, повреждены 14 частных домов, гражданское авто, газопровод.

На Иванополье захватчики сбросили 5 ФАБов - повредили 38 частных домов, 4 газопровода и 4 ЛЭП.

Лиман Россия накрыла из РСЗО "Град" - повреждены 7 частных домов, гараж, газопровод, электросеть. В Александро-Калиновом - три поврежденных домохозяйства.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (28205) Донецкая область (10119) Покровск (663) Краматорский район (417) Покровский район (728) Ильиновка (24) Константиновка (1819) Иванополье (24) Лиман (77)


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Ну варвари з ким ви воюєте з жінками ,дітьми і пенсіонерами ? гори пропадом фашиська росія і огидний "русский мир".
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18.02.2025 10:17 Ответить
 
 