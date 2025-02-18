Украинские БпАКи U13 и U15 допущены к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО
Беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства кодифицированы и допущены к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Как отмечается, дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника. FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки.
Сообщается, что коптеры оборудуются мощными электродвигателями. "Птички" этих комплексов малоуязвимы для вражеских радиоэлектронных средств противодействия и могут применяться при различных метеорологических условиях.
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