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Украинские БпАКи U13 и U15 допущены к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО

Беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства кодифицированы и допущены к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинский БпАК

Как отмечается, дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника. FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки.

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Сообщается, что коптеры оборудуются мощными электродвигателями. "Птички" этих комплексов малоуязвимы для вражеских радиоэлектронных средств противодействия и могут применяться при различных метеорологических условиях.

Автор: 

беспилотник (3847) Минобороны (9450) fvp-дрон (128)


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Якщо військові це підтвердять на полі бою - дуже добре. Тільки щоб не було так як з мінами і яйцями по 17 грн.
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18.02.2025 12:18 Ответить
А де заявлена Паляниця? Прокукарекали та й годі?
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18.02.2025 12:37 Ответить
 
 