РФ атаковала Киевскую область беспилотниками: повреждены дом и авто. ФОТОрепортаж
В ночь на 19 февраля 2025 года российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. Повреждения незначительные. В Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.
В полиции области также обнародовали фото последствий.
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