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РФ атаковала Киевскую область беспилотниками: повреждены дом и авто. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 февраля 2025 года российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. Повреждения незначительные. В Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

В полиции области также обнародовали фото последствий.

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Последствия обстрела Киевщины 19 февраля 2025 года
Последствия обстрела Киевщины 19 февраля 2025 года
Последствия обстрела Киевщины 19 февраля 2025 года

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война (1414) Киевская область (4238) обстрел (28205) Вышгородский район (18) Фастовский район (30) война в Украине (4964)


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