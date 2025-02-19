РФ атаковала Киевскую область беспилотниками: повреждены дом и авто. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 февраля 2025 года российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.



В Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. Повреждения незначительные. В Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

В полиции области также обнародовали фото последствий.

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