Работал на оккупантов, а потом пытался поступить в ВСУ: на Херсонщине будут судить экс-лаборанта, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении жителя Херсона, который во время оккупации работал на захватчиков, а после деоккупации города пытался вступить в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как установили следователи, мужчина начал сотрудничать с оккупационной администрацией в июне 2022 года. Он устроился кинологом в захваченную колонию и получал зарплату в рублях.

После освобождения Херсона фигурант решил остаться на подконтрольной Украине территории. Некоторое время он скрывал свое прошлое, а затем пытался вступить в ВСУ.

В январе 2025 года работники ГБР разоблачили и задержали его еще до начала полноценной службы.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Мужчину обвиняют в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит до 15 лет заключения.

Также читайте: За прошедшие сутки россияне атаковали дроном полицейских в Херсоне - двое раненых