РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5297 посетителей онлайн
Новости Фото
1 672 6

Работал на оккупантов, а потом пытался поступить в ВСУ: на Херсонщине будут судить экс-лаборанта, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении жителя Херсона, который во время оккупации работал на захватчиков, а после деоккупации города пытался вступить в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Колаборанта из Херсона, который пытался вступить в ВСУ, задержали

Как установили следователи, мужчина начал сотрудничать с оккупационной администрацией в июне 2022 года. Он устроился кинологом в захваченную колонию и получал зарплату в рублях.

После освобождения Херсона фигурант решил остаться на подконтрольной Украине территории. Некоторое время он скрывал свое прошлое, а затем пытался вступить в ВСУ.

В январе 2025 года работники ГБР разоблачили и задержали его еще до начала полноценной службы.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Мужчину обвиняют в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит до 15 лет заключения.

Также читайте: За прошедшие сутки россияне атаковали дроном полицейских в Херсоне - двое раненых

Автор: 

Херсон (2918) коллаборационизм (890) ГБР (3076) Херсонская область (4951) Херсонский район (394)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як це екс?
показать весь комментарий
19.02.2025 11:26 Ответить
Розкаявся
показать весь комментарий
19.02.2025 11:28 Ответить
Не там шукаєте, мудні!
На Банковій і Грушевського колаборантів - ловити-не-переловити!
показать весь комментарий
19.02.2025 11:27 Ответить
...узкаізычныє ваюют в ЗСУ на пєрєдкє...
показать весь комментарий
19.02.2025 11:36 Ответить
Так він з собакою працював на кацапів, йому 15, а собаці ?!
показать весь комментарий
19.02.2025 12:03 Ответить
Єксколоборантів не буває...
показать весь комментарий
19.02.2025 12:16 Ответить
 
 