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В результате ночного обстрела Степногорска ранен мужчина, разрушен дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские войска обстреляли поселок Степногорск Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В ночь на 26 февраля российская армия нанесла артиллерийские удары по поселку Степногорск Васильевского района

В результате обстрела произошло разрушение жилого дома, в котором под завалами оказался 57-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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В Степногорске пострадал мужчина
В Степногорске пострадал мужчина

Как отмечается, чрезвычайники достали пострадавшего, оказали первую помощь и транспортировали его в стабилизационный пункт.

Автор: 

обстрел (26872) Запорожская область (3039) ГСЧС (4945) Васильевский район (33) Степногорск (14)


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