В результате ночного обстрела Степногорска ранен мужчина, разрушен дом. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские войска обстреляли поселок Степногорск Васильевского района Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В ночь на 26 февраля российская армия нанесла артиллерийские удары по поселку Степногорск Васильевского района
В результате обстрела произошло разрушение жилого дома, в котором под завалами оказался 57-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Как отмечается, чрезвычайники достали пострадавшего, оказали первую помощь и транспортировали его в стабилизационный пункт.
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