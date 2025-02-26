Задержаны трое диверсантов, которые по заказу ФСБ готовили поджоги релейных шкафов "Укрзализныци", - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех пособников ФСБ РФ, которые совершали заказные поджоги в Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, основными целями врага были релейные шкафы, которые обеспечивают бесперебойных движение поездов, в частности военных эшелонов Сил обороны.

Для совершения диверсий фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые собственноручно изготавливали по инструкциям ФСБ.







Диверсант из Киевской области

Так, на Киевщине задержан еще один участник группы поджигателей, которую Служба безопасности нейтрализовала в декабре 2024 года.

Тогда после разоблачения вражеской ячейки 21-летний фигурант "залег на дно", а затем по заказу ФСБ поджег два релейных шкафа вблизи столицы.

Диверсанты из Днепропетровской области

По данным СБУ, на Днепропетровщине задержаны еще двое злоумышленников. Один из них - 20-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи, а в начале этого года поджег два релейных шкафа.

Другой фигурант - 16-летний студент местного колледжа, которого задержали "на горячем", когда он пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном переезде вблизи Каменского.

"Одной из его следующих задач было пустить с рельсов грузовой поезд, который перевозил технику ВСУ на передовую.

Во время обысков у задержанных изъята одежда, средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами преступлений", - говорится в сообщении.

Подозрения злоумышленникам

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.