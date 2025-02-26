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Задержаны трое диверсантов, которые по заказу ФСБ готовили поджоги релейных шкафов "Укрзализныци", - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех пособников ФСБ РФ, которые совершали заказные поджоги в Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, основными целями врага были релейные шкафы, которые обеспечивают бесперебойных движение поездов, в частности военных эшелонов Сил обороны.

Для совершения диверсий фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые собственноручно изготавливали по инструкциям ФСБ.

поджигателя релейных шкафов
поджигателя релейных шкафов
поджигателя релейных шкафов

Диверсант из Киевской области

Так, на Киевщине задержан еще один участник группы поджигателей, которую Служба безопасности нейтрализовала в декабре 2024 года.

Тогда после разоблачения вражеской ячейки 21-летний фигурант "залег на дно", а затем по заказу ФСБ поджег два релейных шкафа вблизи столицы.

Диверсанты из Днепропетровской области

По данным СБУ, на Днепропетровщине задержаны еще двое злоумышленников. Один из них - 20-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи, а в начале этого года поджег два релейных шкафа.

Другой фигурант - 16-летний студент местного колледжа, которого задержали "на горячем", когда он пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном переезде вблизи Каменского.

"Одной из его следующих задач было пустить с рельсов грузовой поезд, который перевозил технику ВСУ на передовую.

Во время обысков у задержанных изъята одежда, средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами преступлений", - говорится в сообщении.

Подозрения злоумышленникам

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

поджог (1065) СБУ (19851) Укрзализныця (2743) диверсия (294)


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Топ комментарии
+7
На ФСБ работать могут. А на ВСУ "онижедети".
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26.02.2025 13:28
+6
Золотий генофонд нації
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26.02.2025 13:23
+5
Ліквідувати при затриманні. Для чого у в'язниці на нах тратити гроші 15 років.
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26.02.2025 13:46
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Золотий генофонд нації
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26.02.2025 13:23 Ответить
рідкоземельний фонд ...
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26.02.2025 13:26 Ответить
Толку з них для Мирної України, уже не буде, біоСміття зкацаплене!
Тільки люстрація їх, з 3 метрами вірьовки!
Смерть рашистам та їх агентам!
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26.02.2025 13:45 Ответить
ЗеГімнофонд
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26.02.2025 14:11 Ответить
А повинні буть довічно страчені.Кому вони потрібні?
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26.02.2025 13:28 Ответить
На ФСБ работать могут. А на ВСУ "онижедети".
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26.02.2025 13:28 Ответить
Біля шафів їх і повісити! Щоб не марнувати свій час!
Усе інше, то лише заробітчанство грошей, отих осіб, адвокатських-прокурорських та суддівських!
Як і вовтузення, з отими скотиняками, коломойшами-шуфричами-кулінівами....
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26.02.2025 13:43 Ответить
Ліквідувати при затриманні. Для чого у в'язниці на нах тратити гроші 15 років.
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26.02.2025 13:46 Ответить
СБУ кошмарять українські стартапи, не дають накопичити стартовий капітал.
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26.02.2025 14:24 Ответить
Вже осточортіло це ,або розстрілюйте цю наволоч ,або на розмінування ,вже треба визначитись через які телеграм канали ворог вербує бидло.
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26.02.2025 14:29 Ответить
 
 