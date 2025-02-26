Изготавливали документы за $2000: в Житомире задержаны два человека, помогавшие военнообязанным выезжать за границу, - СМИ. ФОТОрепортаж

В Житомире правоохранители задержали двух человек, которые изготавливали документы для выезда военнообязанных за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщила пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алена Науменко, 61-летняя жительница города, которая имела доступ к ведению делопроизводства на предприятиях критической инфраструктуры, организовала схему вместе с 37-летним сообщником.

Отмечается, что за 2 000 долларов США двое местных жителей изготавливали документы, позволяющие мужчинам получить "бронирование" и покинуть Украину.

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В начале февраля они нашли потенциального "клиента" и договорились о передаче документов.

"Позже женщина по телефону озвучила сумму - 2 000 долларов США. Через неделю они снова встретились, получили документы и пообещали быструю командировку за границу. Женщина несколько раз напоминала об оплате, а 20 февраля договорились о передаче денег. Во время этой встречи правоохранители задержали 37-летнего мужчину, а также его 61-летнюю сообщницу. Полицейские изъяли валюту, автомобиль, средства связи и документацию"

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - содействие незаконной переправке лиц через государственную границу. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Согласно законодательству, подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.





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