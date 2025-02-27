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Враг утром атаковал Славянск. ФОТО

27 февраля в 3:50 российские захватчики атаковали Славянск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Взрывы прогремели в районе Славкурорта.

"Повреждены здания. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Лях.

Смотрите: Сутки на Донетчине: РФ 37 раз била по области. Погибли 2 человека, 18 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Слав'янськ
Слав'янськ

Автор: 

обстрел (26872) Донецкая область (9498) Краматорский район (184) Славянск (2566)


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Орда буде знищувати Слов'янск, Краматорськ і Костянтиновку. Зупинити орду можна тільки її знищенням і це може зробити тільки ЗСУ і їх помічники волонтери, не президент-брехун, ні уряд, ні Верховна Рада, яка стала придатком офісу президента, ні військово-цивільні адміністрації, які бачать виключно свою вигоду - вкрасти.
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27.02.2025 08:49 Ответить
Вот уже и к Славянску подбираются, твари.
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27.02.2025 10:08 Ответить
они к тому славянску еще пару лет будут физически подбираться (4 км к купянску уже почти 2 подбираються).... бомбы или ракеты то такое ,может и по закарпутю прилететь)а зрадойобчики всратые будут олать что 2 гужовая армия к 20100 году к чопу подбираеться
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27.02.2025 11:01 Ответить
 
 