Враг утром атаковал Славянск. ФОТО

27 февраля в 3:50 российские захватчики атаковали Славянск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Взрывы прогремели в районе Славкурорта.

"Повреждены здания. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Лях.

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