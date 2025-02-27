Враг утром атаковал Славянск. ФОТО
27 февраля в 3:50 российские захватчики атаковали Славянск Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
Взрывы прогремели в районе Славкурорта.
"Повреждены здания. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Лях.
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Поділля16
показать весь комментарий27.02.2025 08:49 Ответить Мне нравится 3
Wlad West
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chelsea man
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