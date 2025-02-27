РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9035 посетителей онлайн
Новости Фото
2 284 3

За дезертирство и коллаборационизм будут судить бывшего пограничника, - прокуратура. ФОТО

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора пограничной службы.

Об этом сообщила Спецпрокуратура Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.

Ему инкриминируют дезертирство, совершенное в условиях военного положения и добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 4 ст. 408, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Что установило следствие?

Главный сержант 24.02.2022 года самовольно оставил место службы и покинул район выполнения задания в Старобельском районе Луганской области.

Находясь на временно оккупированной территории, 49-летний мужчина руководствуясь идеологическими мотивами поддержал оккупационную власть и начал сотрудничество с государством-агрессором РФ и представителями так называемой "ЛНР".

Как отмечается, обвиняемый добровольно занял должность в подразделении "Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности Луганской народной республики".

Пограничник перешел на сторону оккупанта

Автор: 

пограничники (1568) прокуратура (5004) дезертирство (330) коллаборационизм (869)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову заочно судять?
показать весь комментарий
27.02.2025 14:54 Ответить
ага. уявна результативність - реальна зарплата
показать весь комментарий
27.02.2025 15:02 Ответить
прокурорам та суддям теж заробітну плату виплатити заочно.
показать весь комментарий
27.02.2025 15:20 Ответить
 
 