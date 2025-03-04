Обманули 19 компаний на 7,5 млн грн: задержаны восемь мошенников, которые выманивали деньги у предпринимателей, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нацполиция задержала группу из восьми человек, которые мошенническим путем выманивали деньги у предпринимателей, предлагая дизельное топливо и удобрения по сниженным ценам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Установлено, что злоумышленники покупали общества с ограниченной ответственностью, занимавшиеся оптовой торговлей. Новые компании получали необходимые документы, печати, банковские счета и электронную почту, а их руководители назначались фиктивно.
Как отмечается, для привлечения клиентов мошенники использовали рассылку SMS и рекламу в соцсетях, предлагая товар по цене ниже рыночной. Они заключали договоры о поставках с предпринимателями и фермерами, требовали предоплату, после чего исчезали.
Среди пострадавших - 19 компаний, а общая сумма убытков составляет 7,5 млн гривен.
В результате спецоперации, проведенной полицией в Винницкой, Одесской, Киевской областях и Киеве, изъяты документы, техника, мобильные телефоны и черновые записи.
Восьми участникам группировки сообщено о подозрении по статьям 190 (Мошенничество) и 255 (Создание преступной организации) УКУ. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще трех фигурантов, которые находятся за рубежом, планируют объявить в международный розыск.
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