Обманули 19 компаний на 7,5 млн грн: задержаны восемь мошенников, которые выманивали деньги у предпринимателей, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нацполиция задержала группу из восьми человек, которые мошенническим путем выманивали деньги у предпринимателей, предлагая дизельное топливо и удобрения по сниженным ценам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что злоумышленники покупали общества с ограниченной ответственностью, занимавшиеся оптовой торговлей. Новые компании получали необходимые документы, печати, банковские счета и электронную почту, а их руководители назначались фиктивно.

Как отмечается, для привлечения клиентов мошенники использовали рассылку SMS и рекламу в соцсетях, предлагая товар по цене ниже рыночной. Они заключали договоры о поставках с предпринимателями и фермерами, требовали предоплату, после чего исчезали.

Среди пострадавших - 19 компаний, а общая сумма убытков составляет 7,5 млн гривен.

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В результате спецоперации, проведенной полицией в Винницкой, Одесской, Киевской областях и Киеве, изъяты документы, техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Восьми участникам группировки сообщено о подозрении по статьям 190 (Мошенничество) и 255 (Создание преступной организации) УКУ. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще трех фигурантов, которые находятся за рубежом, планируют объявить в международный розыск.





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