Начальник пункта воинской части задержан на взятке 2 тыс. дол., - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители задержали начальника одного из пунктов воинской части на взятке. За 2000 долларов фигурант решил вопрос о снятии с розыска военнообязанного.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что 39-летний подозреваемый требовал и получил от военнообязанного взятку за влияние на сотрудников одного из РТЦК и СП с целью снятия мужчины с розыска в электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". После выполнения своих обязательств фигурант приказал передать ему 2000 долларов через своего знакомого.
Правоохранители задержали злоумышленника после передачи "гонорара". Вещественные доказательства и деньги, добытые преступным путем, изъяты.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (Получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. гривен.
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