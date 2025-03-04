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Начальник пункта воинской части задержан на взятке 2 тыс. дол., - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали начальника одного из пунктов воинской части на взятке. За 2000 долларов фигурант решил вопрос о снятии с розыска военнообязанного.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что 39-летний подозреваемый требовал и получил от военнообязанного взятку за влияние на сотрудников одного из РТЦК и СП с целью снятия мужчины с розыска в электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". После выполнения своих обязательств фигурант приказал передать ему 2000 долларов через своего знакомого.

военного задержали на взятке

Правоохранители задержали злоумышленника после передачи "гонорара". Вещественные доказательства и деньги, добытые преступным путем, изъяты.

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взятка

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (Получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. гривен.

Автор: 

взятка (6153) Винницкая область (1032) военнослужащие (6115)


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а чо не новыми брал???
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04.03.2025 19:03 Ответить
Этот лошпед не заметил что номер на купюрах один и тот же.Или такое же фейковое задержание,для отчетности.
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04.03.2025 19:12 Ответить
аа!!! точно!!!))))
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04.03.2025 19:16 Ответить
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04.03.2025 19:08 Ответить
А ручькі то різні!!! Рубати б праві і усім...
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04.03.2025 19:32 Ответить
гмм, дивна якась посада - Начальник пункту військової частини це як? це хто взагалі?
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04.03.2025 19:33 Ответить
2 к доларів, потужно.... В жОПі мільярдами крадуть і всим пі#уй...
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04.03.2025 19:42 Ответить
 
 