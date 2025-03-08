Общие боевые потери РФ с начала войны - около 883 950 человек (+1000 за сутки), 10 268 танков, 24 148 артсистем, 21 346 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 883 950 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 883950 (+1000) человек,
танков - 10268 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 21346 (+12) ед,
артиллерийских систем - 24148 (+24) ед,
РСЗО - 1307 (+1) ед,
средства ППО - 1099 (+3) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 28172 (+148),
крылатые ракеты - 3120 (+35),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 39791 (+113) ед,
специальная техника - 3772 (+3)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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українці святкують день матері
а міжнародний він тільки вна московії і то не між всіма її народами
і 8-го березня я не святкую - бо це свято повій
160!! одиниць знищеної техніки та 1000 чумардосів за день.
Техніки мало, але ППО та спецтехніка норм. Чумардоси доволі мало в порівнянні з даними за останні півроку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 883 000 це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
Американське ***** розвязало руки кацапському ***** - і здохнуть вони в один день.
Причина - критичне виснаження всіх наявних без зберігання та неможливість підтримувати процес відновлення - тупо немає з чого відновлювати. Бо ЗСУ системно почало не просто підбивати техніку (гусьнь там перебивати чи антени побити), а закидати термобари всередину корпусів, аби вигоріло і поплавило взагалі все, а також зайнялись системно "сопілкарством" - це коли за допомогою FPV-дронів цілеспрямовано нищать стволи. Бо ствол з будь-якою тріщиною чи діркою - неможливо більше використовувати. Танк без ствола - немає сенсу ремонтувати фактично.
414 бригада - красавчики!