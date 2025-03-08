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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 883 950 человек (+1000 за сутки), 10 268 танков, 24 148 артсистем, 21 346 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 883 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 883950 (+1000) человек,

танков - 10268 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 21346 (+12) ед,

артиллерийских систем - 24148 (+24) ед,

РСЗО - 1307 (+1) ед,

средства ППО - 1099 (+3) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 28172 (+148),

крылатые ракеты - 3120 (+35),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 39791 (+113) ед,

специальная техника - 3772 (+3)

Смотрите: HIMARS нанес удар кассетными ракетами по скоплению российских военных на Донетчине. ВИДЕО

потери войск РФ в Украине

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) ликвидация (3465) уничтожение (6811) война в Украине (3416)


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Топ комментарии
+21
Минув 4035 день москальсько-української війни.
160!! одиниць знищеної техніки та 1000 чумардосів за день.
Техніки мало, але ППО та спецтехніка норм. Чумардоси доволі мало в порівнянні з даними за останні півроку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 883 000 це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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08.03.2025 08:24
+20
Краснов настолько глуп, что находится на грани провала, открыто поддерживая Кремля. На Лубянке решили его подлегендировать. Он "рассматривает"(!) введение банковских санкций, которые давно введены, и тарифы (!) против России, которая в США ничего не продает. Лжец и подонок.
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08.03.2025 08:11
+12
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08.03.2025 08:26
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краснов настолько глуп, что находится на грани провала, открыто поддерживая Кремля. На Лубянке решили его подлегендировать. Он "рассматривает"(!) введение банковских санкций, которые давно введены, и тарифы (!) против России, которая в США ничего не продает. Лжец и подонок.
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08.03.2025 08:11 Ответить
Він не глуп, просто рашка в цейтноті і йде в абанк, їм треба діяти тут і зараз, іншого такого шансу не буде, на кону існування московії як імперії.
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08.03.2025 09:30 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.03.2025 08:17 Ответить
Вітаємо з Міжнародним жіночим днем всіх наших жінок 🌺
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08.03.2025 08:21 Ответить
ой вей
українці святкують день матері
а міжнародний він тільки вна московії і то не між всіма її народами
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08.03.2025 10:05 Ответить
Міжнародний він з 1977 року, коли ООН прийняла таке рішення. І святкується він не тільки в колишньому совку та Китаї, а ще й у Франції, UK, Аргентині, Автрії та Автралії, Німеччині і ще в багатьох країнах. От тільки комуняцької основи там немає - просто свято.
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08.03.2025 10:28 Ответить
Засновниці - дві збочені комуняцькі ************ Клара Цеткін і Роза Люксембург.
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08.03.2025 10:41 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Вони теж мали певний стосунок. Якщо ***** святкує Новий рік, ти ж не відмовляєшся?
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08.03.2025 11:42 Ответить
Яка ж жопа у твоїй совковій макитрі.
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08.03.2025 13:27 Ответить
Так, відмовляюсь. І вже 20 років не святкую. Бо є день Святого Миколая та Різдво. Цього нормальній людині достатньо для підтримки "традиційності", а совкове свято "Новий Рік", вигадане для відвернення українців (і інших поневолених народів) від власної історії та традицій - нехай засрашинці запхають собі в дупу і посвистують нею.
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08.03.2025 13:48 Ответить
вони не були комуністами, роза і клара були францюзькими повіями, що боролися за право називати професією - професію повії - щоб платити податки та мати пенсію...
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08.03.2025 11:47 Ответить
Одне іншому не заважає - навпаки. Тебе в ґуґлі забанили?
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08.03.2025 13:26 Ответить
заважає те що свято створили повії
і 8-го березня я не святкую - бо це свято повій
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08.03.2025 13:30 Ответить
мій нині покійний дід Герой України, ветеран 2Світової, вояк ОУН УПА та 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина" завжди казав що це день радянської (совітської) к*рви !!!
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08.03.2025 13:34 Ответить
Збочені ************ і комуняки - це практично те саме. А ці дві хвойди були і тим, і тим.
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08.03.2025 13:48 Ответить
Жінки моєї родини посилають на×ер твоє совкове алкоголічне "свято".
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08.03.2025 13:29 Ответить
Минув 4035 день москальсько-української війни.
160!! одиниць знищеної техніки та 1000 чумардосів за день.
Техніки мало, але ППО та спецтехніка норм. Чумардоси доволі мало в порівнянні з даними за останні півроку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 883 000 це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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08.03.2025 08:24 Ответить
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08.03.2025 08:26 Ответить
Усіх прекрасних Захисниць України з святом !
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08.03.2025 08:47 Ответить
ну так !!! хай живе червоножопий кацапо-совок, комуно-нацизм у ваших дурних макітрах !!!
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08.03.2025 13:35 Ответить
всех ткачих и модисток с днём клары целкин и розы люксембург
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08.03.2025 09:44 Ответить
шпалоукладальниць забув
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08.03.2025 10:06 Ответить
З днем змії...нічого змії теж корисні...в світі все корисне, крім кацорилих, звичайно
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08.03.2025 10:09 Ответить
35 ракет, за весь лютий 31
Американське ***** розвязало руки кацапському ***** - і здохнуть вони в один день.
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08.03.2025 10:24 Ответить
Было под 2000, теперь 1000. Просто перестали стрелять?
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08.03.2025 10:42 Ответить
а зменшення техніки ви не помітили? перегруповуються
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08.03.2025 11:01 Ответить
Нема там чого перегруповувати. Була б техніка - вони б її гнали на штурми. Відкрийте будь-де графік подобовий уражень техніки і побачите, що: 1. в них вже 2 роки йдут "хвилі" з техніки - бо вони тиждень наступають техінкою, а потім 2 тижні ремонтують побите. 2. кількість техніки невпинно останні 2 місяці зменшується.

Причина - критичне виснаження всіх наявних без зберігання та неможливість підтримувати процес відновлення - тупо немає з чого відновлювати. Бо ЗСУ системно почало не просто підбивати техніку (гусьнь там перебивати чи антени побити), а закидати термобари всередину корпусів, аби вигоріло і поплавило взагалі все, а також зайнялись системно "сопілкарством" - це коли за допомогою FPV-дронів цілеспрямовано нищать стволи. Бо ствол з будь-якою тріщиною чи діркою - неможливо більше використовувати. Танк без ствола - немає сенсу ремонтувати фактично.

414 бригада - красавчики!
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08.03.2025 14:05 Ответить
Покровський напрямок, дорога заблокована знищеною російською технікою:

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08.03.2025 12:25 Ответить
Прокльони з рашистських Z-паблік:

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08.03.2025 12:44 Ответить
 
 