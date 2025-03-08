Удар РФ по мясокомбинату в Богодухове: количество погибших возросло до 3. ФОТОРЕПОРТАЖ

8 марта 2025 года ночью авиация РФ нанесла авиаудары тремя КАБ по открытой местности вблизи села Довжик Золочевской громады на Харьковщине. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Также он информирует, что в результате попадания 4-х БпЛА (типа "Шахед") на территории мясокомбината в Богодухове возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи.

Погибли трое гражданских мужчин, еще 7 человек получили ранения.











Обстрелы Харьковщины за сутки