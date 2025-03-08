Удар РФ по мясокомбинату в Богодухове: количество погибших возросло до 3. ФОТОРЕПОРТАЖ
8 марта 2025 года ночью авиация РФ нанесла авиаудары тремя КАБ по открытой местности вблизи села Довжик Золочевской громады на Харьковщине. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Также он информирует, что в результате попадания 4-х БпЛА (типа "Шахед") на территории мясокомбината в Богодухове возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи.
Погибли трое гражданских мужчин, еще 7 человек получили ранения.
Обстрелы Харьковщины за сутки
- 23-50 Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. В результате обстрела повреждено хозяйственное здание Печенежской амбулатории.
23-50 7 марта Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. В результате обстрела горели дом и авто. Пострадал гражданский мужчина, от госпитализации отказался.
- 16-45 7 марта Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, за пределами с. Довжик. Попадание 2-х вражеских КАБ на открытой территории.
- 16-45 7 марта Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, за пределами с. Одноробовка. На открытой территории произошло попадание 1 КАБ. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
- 11-43 г. Харьков, Слободской р-н. В результате падения БпЛА типа "Молния" повреждено нежилое здание.
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+18 Володимир Омельянов
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він любив казати: Ви не розумієте.....
рижа американська ****** теж в такому стилі, лиш перевертає уяву про реальність...
ми ж не розуміємо що ***** хоче миру.
саме трамп, на стільки розумний, що розуміє дії *****, коли весь цивілізований світ, нікуя не розуміє
Те що вони робили ковбасу яку їдять наші Військові, не робить їх військовим об'єктом.
Мудак, *****
підар ти
як тебе земля носить?
бог все бачить
і люде
будеш висіти високо
і ворони очі виклюють
Фашисти атакували підприєсмтва харчової промисловості в свій час?