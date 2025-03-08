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Новости Фото Удар по предприятию в Богодухове
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Удар РФ по мясокомбинату в Богодухове: количество погибших возросло до 3. ФОТОРЕПОРТАЖ

8 марта 2025 года ночью авиация РФ нанесла авиаудары тремя КАБ по открытой местности вблизи села Довжик Золочевской громады на Харьковщине. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Также он информирует, что в результате попадания 4-х БпЛА (типа "Шахед") на территории мясокомбината в Богодухове возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи.

Погибли трое гражданских мужчин, еще 7 человек получили ранения.

удар РФ по мясокомбинату в Богодухове
удар РФ по мясокомбинату в Богодухове
удар РФ по мясокомбинату в Богодухове
удар РФ по мясокомбинату в Богодухове
удар РФ по мясокомбинату в Богодухове

Обстрелы Харьковщины за сутки

  • 23-50 Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. В результате обстрела повреждено хозяйственное здание Печенежской амбулатории.

    23-50 7 марта Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. В результате обстрела горели дом и авто. Пострадал гражданский мужчина, от госпитализации отказался.
  • 16-45 7 марта Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, за пределами с. Довжик. Попадание 2-х вражеских КАБ на открытой территории.
  • 16-45 7 марта Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, за пределами с. Одноробовка. На открытой территории произошло попадание 1 КАБ. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
  • 11-43 г. Харьков, Слободской р-н. В результате падения БпЛА типа "Молния" повреждено нежилое здание.

Автор: 

обстрел (26850) Шахед (929) Харьковская область (650) Богодуховский район (39) Богодухов (7)


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Топ комментарии
+18
Терор рашиських варварів з приходом Трампа тільки посилився і ні тобі звернень в ген. асамблею ООН, повна бездіяльність МЗС і провал нікчемної єрмаківської дипломатії ,та що там жертви головне рейтинг "найвеличнішого".
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08.03.2025 08:39
+13
Горіти у Пеклі путінським кацапам і їхнім трампівським дружбанам!
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08.03.2025 08:44
+13
Які ще військові справи, ти з дуба впав? М'ясо там робили.
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08.03.2025 08:52
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Терор рашиських варварів з приходом Трампа тільки посилився і ні тобі звернень в ген. асамблею ООН, повна бездіяльність МЗС і провал нікчемної єрмаківської дипломатії ,та що там жертви головне рейтинг "найвеличнішого".
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08.03.2025 08:39 Ответить
Горіти у Пеклі путінським кацапам і їхнім трампівським дружбанам!
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08.03.2025 08:44 Ответить
згадую слова покійного Барни.
він любив казати: Ви не розумієте.....
рижа американська ****** теж в такому стилі, лиш перевертає уяву про реальність...
ми ж не розуміємо що ***** хоче миру.
саме трамп, на стільки розумний, що розуміє дії *****, коли весь цивілізований світ, нікуя не розуміє
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08.03.2025 08:45 Ответить
Які ще військові справи, ти з дуба впав? М'ясо там робили.
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08.03.2025 08:52 Ответить
Ти в сосну в'**@вся, дядя!?
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08.03.2025 09:00 Ответить
Наполеон з сусіднього ліжка нашептав?
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08.03.2025 09:08 Ответить
Ти диви яке падло.
Те що вони робили ковбасу яку їдять наші Військові, не робить їх військовим об'єктом.
Мудак, *****
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08.03.2025 09:26 Ответить
Де наші дрони? Невже після трьох років війни не можна було скопіювати шахед і поставити в масове виробництво?
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08.03.2025 08:51 Ответить
Дермак не дозволяє мабуть
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08.03.2025 08:53 Ответить
А що бомбить НПЗ на рашці?
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08.03.2025 09:22 Ответить
різницю у кількості відчуваєте? русня щодня по 100 штук запускають...
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08.03.2025 09:59 Ответить
В рашки хороші союзники. Купляють нафту, продають запчастини і техніку. Військами допомагають.
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08.03.2025 16:00 Ответить
ага, тому зелена шмаркля досі транзит нафти не припинила ....
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08.03.2025 17:17 Ответить
дрони в кишені агрохімії та хфьодорова
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08.03.2025 11:13 Ответить
Жахніть вже по Білгороду.
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08.03.2025 09:08 Ответить
Чому ми не ********* т.з. "мирних" кацапюр, на їх підприємствах, в їх сральнях, щоб шмаття по тратуарам валялося? Бо фсбдєрьмаки вперто гинуть своє: ракет українських не буде. Кадики повиривав би, мерзотам хрипатим.
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08.03.2025 09:37 Ответить
Чому. Наприклад сьогодні на Стародубщині вражено підприємство з випуску армійських пайків.......
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08.03.2025 18:20 Ответить
Конкуренти проплатили шахеди.
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08.03.2025 09:40 Ответить
По ресейским ипсо в Украине уже нет коров и свиней, и даже курей. И они *** в это верят 🤔😁
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08.03.2025 09:41 Ответить
ху"ло і ті хто тобі платять, главні жидорептилоїди...розвернись у кріслі і пцілуй йому хй
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08.03.2025 10:03 Ответить
отработал. дайтє йому сєльодкі
підар ти
як тебе земля носить?
бог все бачить
і люде
будеш висіти високо
і ворони очі виклюють
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08.03.2025 10:08 Ответить
м'ясокомбінат напав на підарів, не переплутайте
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08.03.2025 11:10 Ответить
це вже атака для переривання продовольчої безпеки, хоча елеватори вже атакували. Тобто хочуть не тільки відключити від енергії, але й голодом заморити.
Фашисти атакували підприєсмтва харчової промисловості в свій час?
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08.03.2025 11:15 Ответить
 
 