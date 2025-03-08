1 135 4
Рашисты сбросили 5 КАБов на Константиновку: 4 человека ранены, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
4 человека ранены в Константиновке Донецкой области в результате сегодняшних ударов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской акаки
По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет.
Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Огусто
показать весь комментарий08.03.2025 13:03 Ответить Мне нравится 1
✘
Павел С #524196
показать весь комментарий08.03.2025 14:58 Ответить Мне нравится 1
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль