РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости Фото Удары по Константиновке
1 135 4

Рашисты сбросили 5 КАБов на Константиновку: 4 человека ранены, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 человека ранены в Константиновке Донецкой области в результате сегодняшних ударов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской акаки

По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет.

Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 погибших и 38 раненых: оккупанты сбросили 108 КАБов на Константиновку за неделю

последствия удара по Константиновке
последствия удара по Константиновке
последствия удара по Константиновке
последствия удара по Константиновке

Автор: 

обстрел (26850) Донецкая область (9482) КАБ (343) Покровский район (495) Константиновка (18)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Італійський фашизм+німецький нацизм ►російський тероризм.
показать весь комментарий
08.03.2025 13:03 Ответить
Серйозно? Там куча доріг місцевого значення що ведуть на захід
показать весь комментарий
08.03.2025 14:58 Ответить
 
 