Рашисты сбросили 5 КАБов на Константиновку: 4 человека ранены, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 человека ранены в Константиновке Донецкой области в результате сегодняшних ударов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской акаки

По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет.

Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода.

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