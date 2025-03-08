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Новости Фото Переправка через границу уклонистов
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Должны были заплатить переправщикам по $11 тыс.: На Закарпатье остановили водителя скорой, который вез двух "медбратьев" к границе. ФОТО

На Закарпатье, на одном из контрольных постов разоблачена попытка переправки военнообязанных мужчин через границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня в половине первого ночи, во время несения службы, правоохранители остановили для проверки автомобиль скорой помощи. Кроме водителя в транспортном средстве находились еще двое мужчин в форме медработников. Документов на транспортное средство, а также документов, удостоверяющих принадлежность мужчин к медперсоналу у них не было.

Выяснилось, что 32-летний водитель, житель города Львов, действительно работает в одной из частных медицинских клиник и осуществляет перевозку больных. Мужчина за 1000 долларов согласился на предложение переправщиков доставить в приграничье жителя Житомирщины и жителя Киевщины, которые планировали вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

Также смотрите: 48 тыс. долл. за незаконный вывоз мужчин за границу - на Сумщине разоблачили очередную схему. ФОТОрепортаж

Задержаны уклонисты в медформе

Как рассказали нарушители, за свое "путешествие" из Украины в Румынию каждый из них должен был оплатить организаторам переправки по 11 тысяч долларов.

По выявлению признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины направлено сообщение в адрес Раховского РВП ГУНП в Закарпатской области. Водителя скорой задержали в порядке ст.208 УПК и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 332 УК Украины.

Сейчас устанавливаются все причастные к незаконной сделки лица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За $5000 в Румынию: на Закарпатье задержан мужчина, который на мотоциклах планировал переправить львовянина через границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6367) граница (5256) уклонисты (800)


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Топ комментарии
+5
Свинособаки вже реально імбецилів набирають на коменти. ))
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08.03.2025 16:14
+4
А хто зупинив? Та такі ж самі ухилянти. Так звані "правоохоронці". По факту покидьки та виродки.
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08.03.2025 16:15
+3
Яке нах кримінальне правопорушення? Хіба вони кордон перетнули? Мали якісь наміри? Хіба наміри це злочин? От я наприклад маю намір переспати з Анжеліною Джолі, то що, мене треба судити за згвалтування?
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08.03.2025 16:43
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Свинособаки вже реально імбецилів набирають на коменти. ))
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08.03.2025 16:14 Ответить
Ти за гих не хвиллюйся втікач ухилянт це ЗРАДНИК і кара повинна бути суворою
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08.03.2025 16:17 Ответить
Ставки ростуть. Вже не кажу - а може перерахувати гроші на ЗСУ? Так менеджери зеленского всеодно вкрадуть та в офшори. Мат Україні - почав цю гру - нарід та йього вибір у 19 році. Та їм похрін - якшо ***...о скаже - хочу, шоб був мир в Україні, нехай медведчук балотується в презеденти України - і йього оберуть.
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08.03.2025 15:54 Ответить
ця " гра " почалася ще у 2014 році коли США дали указівку не захищати Крим а злочинна влада взяла під козирьок та виконала узівку партнерів путіна
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08.03.2025 16:10 Ответить
Яке не розумне співаєш пісні кацапів
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08.03.2025 16:19 Ответить
Є прямі ссиді на першоісточники.
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08.03.2025 19:36 Ответить
Якщо ти на дрони переказуєш в опу, то лікар тобі суддя.
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08.03.2025 16:17 Ответить
Я дрони купую на пряму у 79 та 36 Миколаєвськи Бригади.
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08.03.2025 19:30 Ответить
Тоді нехрін волонтерство загалом дискредитовувати.
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08.03.2025 21:32 Ответить
Ти дебіл зеленского. Мені похрін і ти і твої хотелкі. Для мене є тіки ось це - порівняй свого зеленского на вашому їба...ому ройялі - і ось це - ви кончені гандо..и - це світ - https://www.youtube.com/watch?v=yuWlwVIiTyU
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08.03.2025 23:31 Ответить
Лікуйся, імбециле, бо ти настільки тупий, що навіть не розумієш власну ×ерню з рота.
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09.03.2025 02:06 Ответить
Скіки доларів вкрав зеленский. Є статистика - https://www.5.ua/ru/obshchestvo/bivshyi-********-sovetnyk-trampa-nazval-zelenskoho-hnydoi-kotoroi-ne-stoyt-doveriat-vydeo-346223.html
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09.03.2025 00:24 Ответить
заберуть гроши та відпустять. як то кажуть "до новых встречь"
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08.03.2025 16:05 Ответить
А хто зупинив? Та такі ж самі ухилянти. Так звані "правоохоронці". По факту покидьки та виродки.
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08.03.2025 16:15 Ответить
Тебе послухать то прикордонники не повинні виконувать обов язки хай бігають потрібно законом ухилянтське бл во на місці страчувать
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08.03.2025 16:21 Ответить
В якій бригаді служиш? Чи 62 роки?
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08.03.2025 16:33 Ответить
работайтє, братья (с)
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08.03.2025 16:16 Ответить
Яке нах кримінальне правопорушення? Хіба вони кордон перетнули? Мали якісь наміри? Хіба наміри це злочин? От я наприклад маю намір переспати з Анжеліною Джолі, то що, мене треба судити за згвалтування?
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08.03.2025 16:43 Ответить
вообще мрази офигели... беспредел творится конкретный.
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08.03.2025 16:45 Ответить
 
 