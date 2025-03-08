Должны были заплатить переправщикам по $11 тыс.: На Закарпатье остановили водителя скорой, который вез двух "медбратьев" к границе. ФОТО

На Закарпатье, на одном из контрольных постов разоблачена попытка переправки военнообязанных мужчин через границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня в половине первого ночи, во время несения службы, правоохранители остановили для проверки автомобиль скорой помощи. Кроме водителя в транспортном средстве находились еще двое мужчин в форме медработников. Документов на транспортное средство, а также документов, удостоверяющих принадлежность мужчин к медперсоналу у них не было.

Выяснилось, что 32-летний водитель, житель города Львов, действительно работает в одной из частных медицинских клиник и осуществляет перевозку больных. Мужчина за 1000 долларов согласился на предложение переправщиков доставить в приграничье жителя Житомирщины и жителя Киевщины, которые планировали вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

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Как рассказали нарушители, за свое "путешествие" из Украины в Румынию каждый из них должен был оплатить организаторам переправки по 11 тысяч долларов.

По выявлению признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины направлено сообщение в адрес Раховского РВП ГУНП в Закарпатской области. Водителя скорой задержали в порядке ст.208 УПК и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 332 УК Украины.

Сейчас устанавливаются все причастные к незаконной сделки лица.

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