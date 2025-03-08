Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины: повреждены дома, инфраструктура, предприятие, админздание и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня 8 марта агрессор атаковал Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе, также под удар попал Синельниковский район.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Никопольщине от вражеских ударов пострадали райцентр, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская громады.
В результате российских атак повреждены промышленное предприятие, инфраструктура, админздание, 3 частных дома и хозяйственная постройка. Задета линия электропередач.
По Межевской громаде, что на Синельниковщине, российская армия ударила дроном-камикадзе. Загорелся частный дом. Огонь спасатели погасили.
Сообщается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.
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