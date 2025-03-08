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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины: повреждены дома, инфраструктура, предприятие, админздание и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 8 марта агрессор атаковал Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе, также под удар попал Синельниковский район.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Никопольщине от вражеских ударов пострадали райцентр, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская громады.

В результате российских атак повреждены промышленное предприятие, инфраструктура, админздание, 3 частных дома и хозяйственная постройка. Задета линия электропередач.

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Обстрелы Никопольщины 8 марта
Обстрелы Никопольщины 8 марта
Обстрелы Никопольщины 8 марта
Обстрелы Никопольщины 8 марта

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Обстрелы Никопольщины 8 марта

По Межевской громаде, что на Синельниковщине, российская армия ударила дроном-камикадзе. Загорелся частный дом. Огонь спасатели погасили.

Сообщается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

Автор: 

обстрел (26850) Никополь (1000) Днепропетровская область (3830) Никопольский район (160) Синельниковский район (33)


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