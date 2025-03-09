Рашисты ударили по селу в Запорожском районе: ранен подросток. ФОТО
Сегодня, 9 марта 2025 года, войска РФ обстреляли Запорожский район. 16-летний подросток получил ранения в результате вражеской атаки.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне ударили дроном по дому в с. Беленькое. В результате удара взрывной волной и обломками поврежден дом. Ранения получил 16-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь.
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