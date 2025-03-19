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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 898 070 человек (+1060 за сутки), 10 364 танка, 24 704 артсистемы, 21 523 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 898 070 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 898 070 (+1060) человек,

танков - 10 364 (+12) единицы,

боевых бронированных машин - 21 523 (+14) единицы,

артиллерийских систем - 24 704 (+64) единицы,

РСЗО - 1320 (+1) единиц,

средств ПВО - 1107 (+0) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 331 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 716 (+100) единиц,

крылатых ракет - 3121 (+0) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 41 003 (+111) единицы,

специальной техники - 3780 (+0) единиц.

Также смотрите: Воины 63 ОМБр уничтожили 15 единиц техники оккупантов, - среди них была реактивная установка "Партизан". ВИДЕО

ликвидация войск РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) ликвидация (3517)


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Здається ватні дебіли закінчуються,щораз менше їх намолочують
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19.03.2025 07:38 Ответить
Логістика чергова тисяча, нового місячного рекорду (лютий 3 472 од) скоріше за все не буде, а от перетнути позначку в 3 тисячі цілком можливо.
Арта завдяки пухляшу ще присутня, скільки там ще є Коксанів невідомо, згорять усі. Доречі арта вже відстає від БПЛА на п'ять тисяч одиниць, а на початок року була перевага у 400 од.
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19.03.2025 07:56 Ответить
Тривожно
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19.03.2025 08:20 Ответить
Минув 4046 день москальсько-української війни.
202!! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, броня непогано, чмоні просіли.
Загальна логістика перевалила за 41000!
Сукупна арта перебільшила 26000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 898 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
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19.03.2025 08:38 Ответить
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19.03.2025 08:59 Ответить
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19.03.2025 09:07 Ответить
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19.03.2025 09:30 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.03.2025 12:04 Ответить
 
 