Общие боевые потери РФ с начала войны - около 898 070 человек (+1060 за сутки), 10 364 танка, 24 704 артсистемы, 21 523 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 898 070 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 898 070 (+1060) человек,
танков - 10 364 (+12) единицы,
боевых бронированных машин - 21 523 (+14) единицы,
артиллерийских систем - 24 704 (+64) единицы,
РСЗО - 1320 (+1) единиц,
средств ПВО - 1107 (+0) единиц,
самолетов - 370 (+0) единиц,
вертолетов - 331 (+0) единица,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 716 (+100) единиц,
крылатых ракет - 3121 (+0) единица,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 41 003 (+111) единицы,
специальной техники - 3780 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Арта завдяки пухляшу ще присутня, скільки там ще є Коксанів невідомо, згорять усі. Доречі арта вже відстає від БПЛА на п'ять тисяч одиниць, а на початок року була перевага у 400 од.
202!! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, броня непогано, чмоні просіли.
Загальна логістика перевалила за 41000!
Сукупна арта перебільшила 26000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 898 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.