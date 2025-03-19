Общие боевые потери РФ с начала войны - около 898 070 человек (+1060 за сутки), 10 364 танка, 24 704 артсистемы, 21 523 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 898 070 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 898 070 (+1060) человек,

танков - 10 364 (+12) единицы,

боевых бронированных машин - 21 523 (+14) единицы,

артиллерийских систем - 24 704 (+64) единицы,

РСЗО - 1320 (+1) единиц,

средств ПВО - 1107 (+0) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 331 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 716 (+100) единиц,

крылатых ракет - 3121 (+0) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 41 003 (+111) единицы,

специальной техники - 3780 (+0) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.