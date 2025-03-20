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Еврокомиссар Домбровскис прибыл в Киев: объявит новый транш помощи в размере 1 млрд евро. ФОТО

Европейский комиссар по экономике, производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис прибыл в Киев 20 марта.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Домбровскис прибыл в Киев

Как отмечается, его визит связан со вторым траншем финансовой помощи ЕС Украине в размере 1 млрд евро. Эти средства выделены в рамках кредитной инициативы ERA, которую координируют страны G7.

Домбровскис также подчеркнул, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину. "Украинцы должны быть свободными в выборе будущего в центре Европы", - отметил он.

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Автор: 

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Опа збодрилась!
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20.03.2025 11:26 Ответить
дуже хвилююсь за ОПу .. це ж скільки працювати треба щоб освоїти
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20.03.2025 11:29 Ответить
не знаю хто його зустрічає ..але виглядає на фото ніби

тітка каже - "це займає багато місця ...везіть крипту одразу"
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20.03.2025 11:26 Ответить
 
 