Еврокомиссар Домбровскис прибыл в Киев: объявит новый транш помощи в размере 1 млрд евро. ФОТО
Европейский комиссар по экономике, производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис прибыл в Киев 20 марта.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, его визит связан со вторым траншем финансовой помощи ЕС Украине в размере 1 млрд евро. Эти средства выделены в рамках кредитной инициативы ERA, которую координируют страны G7.
Домбровскис также подчеркнул, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину. "Украинцы должны быть свободными в выборе будущего в центре Европы", - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тітка каже - "це займає багато місця ...везіть крипту одразу"