Еврокомиссар Домбровскис прибыл в Киев: объявит новый транш помощи в размере 1 млрд евро. ФОТО

Европейский комиссар по экономике, производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис прибыл в Киев 20 марта.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, его визит связан со вторым траншем финансовой помощи ЕС Украине в размере 1 млрд евро. Эти средства выделены в рамках кредитной инициативы ERA, которую координируют страны G7.

Домбровскис также подчеркнул, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину. "Украинцы должны быть свободными в выборе будущего в центре Европы", - отметил он.

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