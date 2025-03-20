Заблудился в болотах приграничья и обморозил ноги: Пограничники спасли нарушителя. ВИДЕО+ФОТО

Во время выполнения задач по недопущению нарушений госграницы пограничники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов обнаружили жителя города Кременчуг, который заблудился в украинском Полесье.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина в пешем порядке незаконно попал в приграничье, где потерял ориентировку и зашел в болото. Намочив одежду и обувь, он почти сутки самостоятельно пытался выбраться в обратном направлении, но безрезультатно. В то же время температура воздуха ночью начала снижаться и достигла отметки - 8.

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Отмечается, что пограничники оказали нарушителю первую необходимую помощь, после чего срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение. У мужчины диагностировали обморожение ног. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Однако мужчине придется отвечать за нарушение пограничного законодательства.



