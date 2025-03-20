Заблудился в болотах приграничья и обморозил ноги: Пограничники спасли нарушителя. ВИДЕО+ФОТО
Во время выполнения задач по недопущению нарушений госграницы пограничники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов обнаружили жителя города Кременчуг, который заблудился в украинском Полесье.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина в пешем порядке незаконно попал в приграничье, где потерял ориентировку и зашел в болото. Намочив одежду и обувь, он почти сутки самостоятельно пытался выбраться в обратном направлении, но безрезультатно. В то же время температура воздуха ночью начала снижаться и достигла отметки - 8.
Отмечается, что пограничники оказали нарушителю первую необходимую помощь, после чего срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение. У мужчины диагностировали обморожение ног. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Однако мужчине придется отвечать за нарушение пограничного законодательства.
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Ти б постидався так відверто демонструвати свій печерний ідіотиз!!!
А ТЦК якраз набирають по вулицях всяких волоцюг, алкоголіків, безхатьків і просто ніщих. Бо багатші хитруни покупляли броні, і групи, а бідніші посідали в хатах і чекають, поки ТЦК прочистить вулиці і вже не буде кого кидати на війну