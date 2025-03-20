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Новости Фото Задержание нарушителей границы
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Заблудился в болотах приграничья и обморозил ноги: Пограничники спасли нарушителя. ВИДЕО+ФОТО

Во время выполнения задач по недопущению нарушений госграницы пограничники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов обнаружили жителя города Кременчуг, который заблудился в украинском Полесье.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина в пешем порядке незаконно попал в приграничье, где потерял ориентировку и зашел в болото. Намочив одежду и обувь, он почти сутки самостоятельно пытался выбраться в обратном направлении, но безрезультатно. В то же время температура воздуха ночью начала снижаться и достигла отметки - 8.

Также смотрите: Пытался по горам попасть в Румынию, но заблудился: пограничники спасли "туриста" на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

Спасен нарушитель границы

Отмечается, что пограничники оказали нарушителю первую необходимую помощь, после чего срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение. У мужчины диагностировали обморожение ног. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спасен нарушитель границы

Также смотрите: Пытался выехать за границу по фальшивым документам: Задержан псевдовоенный на Буковине, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Однако мужчине придется отвечать за нарушение пограничного законодательства.

Спасен нарушитель границы
Спасен нарушитель границы

Автор: 

Госпогранслужба (6398) граница (5262)


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Топ комментарии
+10
А я б цих підорів ухилянтських не рятував. Ото куди йшло туди йому й дорога. Здохне туди йому й дорога.
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20.03.2025 17:37
+7
так ти, кацапська наволоч, нікого і НЕ рятував ніколи!
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20.03.2025 17:40
+7
Відкрийте кордони. І всі хто хочуть виїдуть.
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20.03.2025 17:50
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Ничего, ВЛК исцелит. А если неизлечимо - тогда сам Найвеличнiший возьмется.
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20.03.2025 17:29 Ответить
Да нет,тут всё грустно- придётся дать отсрочку на время исцеления...
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20.03.2025 17:36 Ответить
Да, скажуть що це навіть ще й на краще, якщо під час бою куля влучить він навіть болю не буде відчувати.
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20.03.2025 18:37 Ответить
А я б цих підорів ухилянтських не рятував. Ото куди йшло туди йому й дорога. Здохне туди йому й дорога.
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20.03.2025 17:37 Ответить
так ти, кацапська наволоч, нікого і НЕ рятував ніколи!
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20.03.2025 17:40 Ответить
І ти Іванку теж ухилянт. Всі 7 млн чоловіків в Україні і 2 млн за кордоном - тоже ухилянти. Всі хто не хоче захищати неньку в лавах ЗСУ - кляті ухилянти
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20.03.2025 17:47 Ответить
Так. Хто не хоче боронити свою країну, всі ухилянти! За виключенням жінок, дітей та літніх людей.
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20.03.2025 17:59 Ответить
І жінки ухилянтки теж, вони ж повноправні громядянки країни, а не якісь арабки з урізаними правами. І здорові мужики за 60, котрі не раз мають здоров'я краще за 40 річного ухилянта. Всі в цій країні ухилянти, окрім дітей і дійсно стареньких людей звісно
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20.03.2025 18:07 Ответить
іван є іван.Ухилянт- громадянин України,котрий має і війскову освіту і війскову спеціальність , давав присягу на вірність Україні і її народу, але в часі війни ухиляється від захисту України...Івасику ."телесику" вже йди....
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20.03.2025 19:26 Ответить
Відкрийте кордони. І всі хто хочуть виїдуть.
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20.03.2025 17:50 Ответить
100%
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20.03.2025 18:39 Ответить
Поки нелох є тільки шобла може виїжати за кордон і воно
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20.03.2025 19:28 Ответить
нехай рятують! одужає і, може, стане гарним бійцем. здійснить якийсь подвиг і в честь нього згодом якусь вулицю назовуть. а дітлахам в школах про нього будуть розказувати "Ось дивіться дітки - спочатку був ухилянтом, а потім все переосміслив і став гордістю ЗСУ - знищив більше 100 танків і 500 окупантів ". Все може бути....
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20.03.2025 17:50 Ответить
Ага, гляди... Якби він цього хотів то не тікав би з країни.
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20.03.2025 18:00 Ответить
Ти би й сам би втік,але не можеш бо свині в сараї,город і самого кувалдою не доб'єш ,але ж тобі всі хто не хоче замість тебе йти воювати за шапіто країни мрій імені криворогогульного покидька -ухилянт.Звісно ,треба захищати країну від кацапської навали,але не ти ,в тебе свині,кури і ти зі свиньми як то кажуть на аграрному фронті,а інші хай воюють,але не я.
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21.03.2025 21:43 Ответить
Добре, я в Києві на Позняках та на 10-му поверсі із свиньми. А ти підор на милицях мабуть з окопа строчиш?
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22.03.2025 08:52 Ответить
Чипушило ти в дупу ****** від підозра законтаченого чую свинопас їбучий,вперед в окопи підарва за чужий рахунок воювати,а не засмальований диван мінуєш провокатор дезертир їбучий
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25.03.2025 20:12 Ответить
.. а Ви не підкажете... з якою країною кордон на Поліссі? Може з Румунією...чи Словаччиною? То куди цей обморожений йшов?
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20.03.2025 18:06 Ответить
До тебе в Німеччину
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20.03.2025 18:09 Ответить
..реакція розумовообмеженного на іноземний прапор ? Нічого нового. Розумовообмежені навіть не здогадуються..скільки українських військових за кордоном... десятки українських літаків.. з екіпажами.... ))) Розумовообмежене не може думати і аналізувати...Типовий виборець зелених...бачить...гавкне...сподобалось... побігло голосувати. Так і ти....Гавкнуло не думаючи...))))
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20.03.2025 18:20 Ответить
То ти пілот Ф16, якого вчать за кордоном? То ти крутий чувак. Але мені здається, що ті пілоти і військові не строчать коменти на Цензорі майже під кожної. Думаю ти просто брешеш, прикриваючись міфічним солдатом, котрий проходить іноземні навчаня. А насправді або пенсак, що звалив при можливості, або місцевий патріот-ухилянт
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20.03.2025 18:28 Ответить
..бачиш..до якого рівня високого ти свою дурноголовість підняв!!! Ідеальний виборець зелених!!! Читати вміє.... щось знає... інше придумає... !!! А зрозуміти реальність не здатне. Я вже промовчу про мислення... У дурня за кордоном виключно військові!!! Дурню ніяк не зрозуміти..що десятки українських транспортних..та пасажирських літаків з екіпажами працють за кордоном. Дурень ніяк не може зрозуміти...що вони там роблять. Дурень повинен заскавчати..чому ці літаки не на фронті... не кидають десанти... не привозять снаряди на передову... За кордоном вчать і на Ф-16 ..і на Міражі... і наші військові та цівільні своїх на інших літаках радянського та імпортного виробництва. Розуму то у тебе...як у гупії... Тому ..іди спокійно на.... Бо спілкування з розумовообмеженим не мій профіль....))))
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20.03.2025 20:04 Ответить
До кураторів.Тепер щура введуть в якийсь наш бат.
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20.03.2025 18:20 Ответить
Ну до ваших польських батальйонів поки українців не вводять
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20.03.2025 18:23 Ответить
А з чого взяв що він щур? Це для тебе новина що люди виходять і через Білорусь в Польщу?
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20.03.2025 18:52 Ответить
Блін, і як ти встиг це написати під постійними обстрілами... Ото козак. 👍
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20.03.2025 17:55 Ответить
Та так же як і ти.
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20.03.2025 19:51 Ответить
Так я ж не варнякаю про "поганих ухилянтів" на відміну від тебе-ветерана диванних фронтів.
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20.03.2025 20:13 Ответить
А ти яких фронтів?
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20.03.2025 20:25 Ответить
"Стрілочник"-обтікай.
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20.03.2025 20:30 Ответить
Так ти стрілочник? Вибач, а подавав надію вроді на більш-менш при пам'яті...
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20.03.2025 22:19 Ответить
🤦🤦🤦
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21.03.2025 07:20 Ответить
Професійні ухилянти спіймали ухилянта-аматора, роблять фотосесію та ржуть.
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20.03.2025 17:53 Ответить
на фронті кілька бригад ДПСУ. У них ротаційна система і фронт пройшли біля 70 відсотків особового складу ДПСУ. Ще до війни їх загинуло з 14 року біля сотні осіб... А за три роки..навіть і згадувати не треба. Не треба демонструвати так відверто свою дурноголовість!
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20.03.2025 18:16 Ответить
Не треба з Дрездена так відверто розповідати казочки.
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20.03.2025 20:32 Ответить
..А Ви ..Шановний правду тут напишіть...щоб казочки нівелювати! Напишіть ..що від Чернігова до польського кордону сидять одні ухилянти... Напишіть.. що нема бригад ДПСУ на передовій... що нема сотен загиблих прикордонників.... У Вас же розумовообмежених... військові...хто не на фронті... ухилянти... Давай... Відкий очі людям!
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20.03.2025 21:32 Ответить
Як там погода в Нюрнбергу? Давай...Відкрий очі людям!
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21.03.2025 07:21 Ответить
черговий ідіот... у якого є бажання погавкати на іноземний прапор ..і який апріорі не здатний думати? Поясню і тобі ..ідіоте. Тисячі українських військових зараз за кордоном. Десятки українських літаків теж працюють за кордоном...де і базуються. Тисячі людей з України просто знаходятся у відрядженнях. Ти б не виставляло так яскраво свій печерний ідіотизм!!! Навряд ти зрозумієш... про що мова. Тому гавкнуло ... не подумавши і не знаючи про ДПСУ .. які бригади..де воюють...обісрало нормальних людей..і седиш тут і демонструєш свою зневагу до ЗСУ... Може ти і не ідіот..а просто паскуда? І таке може бути.... А скоріш і те і друге!
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21.03.2025 08:53 Ответить
Та здохни, придурок. Навіть не збираюся читати твоє "простирадло" з маячнею.
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21.03.2025 12:07 Ответить
... ну значить заділо паскуду..!!))) І це вже добре. А то..що ти прочитав... паскудо..я ні на йоту не сумніваюся.
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21.03.2025 15:09 Ответить
POHUY. NAHUY, SVOLOTA.
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21.03.2025 15:15 Ответить
А міг би просто тут зникнути, а з'явитися у Відні, от лох
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20.03.2025 18:04 Ответить
Як більшість зелених шмарклів.
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20.03.2025 18:19 Ответить
Всі ухилянти-дебіли . А зараз що , ампутація пальців , чи пів стопи ? Топляться, обморожуються , просто гинуть десь в горах , а все тому , що в 2019 році зробили вибір аби не Порошенко . Нагадаю всім ухилянтам , що при Порошенко були відкриті для всіх кордони , і була війна , така сама страшна і кровава .
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20.03.2025 18:19 Ответить
Це ви такі. По життю. Бо не існує ніяких "ухилянтів". Їх на всю країну за рішенням суду близько 3000 осіб. Все інше - буллінг держави. Не дарма кажуть - пропаганда не робить з людини ідіота, пропаганда розрахована на ідіотів. Всі, хто має гроші - реготять з вас, бо коли їде через кордон "поважна людина" - прикордонники дивним чином нікого не помічають. Як той самий Куніцин, Комарницький тощо. А може у людини мати хворіє, яка за кордоном проживає
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20.03.2025 18:26 Ответить
Пане, мої рідні захищають нас , наші родини , Неньку від кацапів , і болт ми клали на "поважних " .Якщо вас послухати , то всі повинні скласти зброю , стати раком , бо захищаємо "поважних " . Ага , уже , склали . Взагалі ви Antiterror 128 -провокатор .
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20.03.2025 18:32 Ответить
А ви впевнені, що захищаєте свої родини, а не чиїсь бізнеса, підприємства і посади у владі? Мені здається, що вами просто хочуть прикритими, через що страшуть вас всякими бурятами і чеченами
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20.03.2025 18:35 Ответить
О , і ще один провокатор ))) А ми що бурят боїмося ? аха )))
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20.03.2025 18:39 Ответить
В нас ТЦКашників набагато більше бояться за бурят
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20.03.2025 18:46 Ответить
В Україні біля 7 млн чоловіків призовного віку, ще десь 2 млн за кордоном. Скільки з них ви вважаєте ухилянтами? Я вважаю, що або всі вони є ухилянтами, або тоді ніхто не є ухилянтами
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20.03.2025 18:32 Ответить
Всі , хто став на облік в ТЦК --не ухилянти . А от бронь потрібно зняти з усіх --поліцаї, чиновники , спортсмени , артисти , особливо 95 кв ....список великий.
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20.03.2025 18:36 Ответить
Почекайте, на облік в ТЦК за 3 місяці оновлення даних стало майже 5 млн чоловік. А призивати у військо ТЦК не може нікого з них, мусять стояти по дорогах, брати в кільця обласні центри і ходити по спальних районах, щоб наловити по парканадцять тисяч ухилянтів на місяць. ДЕ ЦІ 5 млн з оновленими даними?
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20.03.2025 18:45 Ответить
..читаю і дивуюсь!!! Як можна навчитися писати з повною відсутністью мозку? Невже тобі ..ідіоту... ніяк не дійде..що по повісткам люди приходять і йдуть до ЗСУ. На вулицях ТЦК спиняє людей... перевіряє їх документи...які не прибули за повістками...тощо і якщо все у нормі... можуть бути вільними.. . А ловлять тих..хто не став на облік... хто ховається... у кого проблеми з документами... ТЦК що ...хапає всіх взагалом..кого побачить? Боже...Як можна бути таким розумовообмеженим!?
Ти б постидався так відверто демонструвати свій печерний ідіотиз!!!
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20.03.2025 20:11 Ответить
Послухай розумоворозвинений, чому в Україні існують проблеми з мобілізацією, коли минулого року з травня по липень оновили свої дані майже 5 млн військовозобов'язаних? Люди вказали своє місце проживання, роботи, одним словом надали базу для опрацювання для держави. Ну не може бути 5 млн заброньованих чи з іншими відстрочками. При потребі в 200-300 тисяч мобілізованих на рік питання поповнення ЗСУ мало би бути закрите на роки вперед. А в нас і далі ТЦКашники полюють за тими кого суспільство записали в ухилянти, яких на всю країну від 0,5 до 1 млн.
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20.03.2025 20:57 Ответить
а що заважає ухилянтам прийти в ТЦК... все зробити..і ходити по вулицям..нічого не боясь? Он же..п*ять міліонів зареєстрованих ходить..і не бояться!!! Чи ти ..розумовообмежений хочеш...щоб ті ..що прийшли в ТЦК і законно все зробили...пішли на фронт (а вони і так ідуть) ..а ті ..які ховаються... не реєструються ... вільно насміхаючись гуляли ? Ні...Не буде так. Тому тіх..кого зловили... зразу ідуть на передову. І це правильно. І ти..як я думаю...теж ніде не зареєстрований і ховаєшся. Ти не бійся йти в ТЦК. Бо як тільки там відкриєш рота... то ВЛК тебе комісує стовідсотково..навіть не оглядаючі. Не бійся! У ЗСУ ідіотів не беруть.....
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20.03.2025 21:39 Ответить
Не іде ніхто добровільно в ТЦК вже 2 роки, в тому і вся проблема - дані оновили, а за повісткою ні ногою. Думають, що оновили дані, сховавшись за посадами, бронею, грішми, дітьми, липовими інвалідностями і болячками, вузами, лікарнями, і просто знайомствами з ТЦК і місцевою владою і будуть собі ходити з "документами в порядку" а дурні, котрі не могли піти в ТЦК, тому, що їм замість відстрочки повістка в зуби і на нуль. Ні, хитруни, так не піде, ті хто від держави нічого не отримав за ці 30 років не будуть захищати хитровимаханих.
А ТЦК якраз набирають по вулицях всяких волоцюг, алкоголіків, безхатьків і просто ніщих. Бо багатші хитруни покупляли броні, і групи, а бідніші посідали в хатах і чекають, поки ТЦК прочистить вулиці і вже не буде кого кидати на війну
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20.03.2025 22:01 Ответить
Ну не переймайся! Тобі то чого боятися? Бійся .. тільки..якщо придуть кацапи... то ти у них точно не будеш ухилянтом... навіть з твоїм реальним діагнозом...ідіот .. Якщо ЗСУ ти непотрібен... то кацапська армія прийме тебе з обіймами. Там і оточення буде твого рівня... і хер ти що сказати зможеш. Це тут ти герой. І промовчав про свою регістрацію... Сцишся... лайно? Не бійся...Ідіотам боятися нічого.
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20.03.2025 22:08 Ответить
А ти за мене не переживай перелякану. Це ти сциш кацапів і хочеш всіх навколо себе до них відправити на зустріч. А я не збираюся йти в коло алкашні, наркоманів та інших асоціальних елементів, з яких складаються що наша армія, що кацапська. Через таке лайно як ти, якого повно по обидві сторони кордону і йде ця клята війна. Тому вали в армію і йди мочи кацапам, якщо боїшся, щоб тебе не згвалтували, але йди на передову, а не ховайся за обслугою літаків, які будуть робити літако-вильоти з під Львова чи взагалі з-за кордону
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20.03.2025 22:22 Ответить
перелякану.??? Так ти жінка? Нічого страшного!!! Ознака ідіотизм однакова для жінок і чоловіків!!!
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20.03.2025 23:29 Ответить
Переляканцю малось на увазі - про тебе перестрашеного, просто увімкнене автоматичне виправлення і я не замітив. Але це добре зауваження, тому що коли немає чого додати по ділу, то чіпляються за якісь помилки в тексті
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21.03.2025 00:18 Ответить
 
 