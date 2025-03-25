За границу за $12 тысяч: в Одесской области разоблачили очередную группу злоумышленников, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области пресекли деятельность преступной группы, которая организовывала нелегальную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу. В результате спецоперации задержаны трое организаторов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

35-летний уроженец Армении, который живет в Украине и работал водителем такси, искал клиентов среди пассажиров и убеждал, что может организовать незаконный выезд за пределы страны.

Злоумышленник привлек к делу еще двух сообщников - 42 и 44 мужчин. Они выполняли функции перевозчиков до границы и координировали маршрут, предлагали на выбор несколько направлений: в Молдову или Румынию вне пунктов пропуска.

Злоумышленники предлагали на выбор несколько "туристических направлений": в Молдову или Румынию вне пунктов пропуска - так называемой "зеленкой". Стоимость такой "поездки" составляла 12 000 долларов США. По предварительной договоренности, 1 000 долларов мужчина платил таксисту, как аванс, остальные - перед непосредственной попыткой пересечения границы его сообщникам.

Двух участников группы задержали с поличным - во время получения второго транша средств и посадки "клиента" в авто для дальнейшей переправки в Приднестровский регион Молдовы. Третьего организатора правоохранители задержали по месту жительства.

Всем троим сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения содержание под стражей с правом внесения залога.

Напомним, накануне в Одесской области разоблачили двух "бизнесменов", которые наладили схему нелегального вывоза мужчин в Молдову.

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