РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8810 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
814 6

За границу за $12 тысяч: в Одесской области разоблачили очередную группу злоумышленников, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области пресекли деятельность преступной группы, которая организовывала нелегальную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу. В результате спецоперации задержаны трое организаторов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

35-летний уроженец Армении, который живет в Украине и работал водителем такси, искал клиентов среди пассажиров и убеждал, что может организовать незаконный выезд за пределы страны.

Злоумышленник привлек к делу еще двух сообщников - 42 и 44 мужчин. Они выполняли функции перевозчиков до границы и координировали маршрут, предлагали на выбор несколько направлений: в Молдову или Румынию вне пунктов пропуска.

Злоумышленники предлагали на выбор несколько "туристических направлений": в Молдову или Румынию вне пунктов пропуска - так называемой "зеленкой". Стоимость такой "поездки" составляла 12 000 долларов США. По предварительной договоренности, 1 000 долларов мужчина платил таксисту, как аванс, остальные - перед непосредственной попыткой пересечения границы его сообщникам.

Двух участников группы задержали с поличным - во время получения второго транша средств и посадки "клиента" в авто для дальнейшей переправки в Приднестровский регион Молдовы. Третьего организатора правоохранители задержали по месту жительства.

Всем троим сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения содержание под стражей с правом внесения залога.

Напомним, накануне в Одесской области разоблачили двух "бизнесменов", которые наладили схему нелегального вывоза мужчин в Молдову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выдавали себя за военных: трое правонарушителей задержаны на границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пресекли деятельность преступной группы
В Одесской области пресекли деятельность преступной группы
В Одесской области пресекли деятельность преступной группы
В Одесской области пресекли деятельность преступной группы
В Одесской области пресекли деятельность преступной группы
В Одесской области пресекли деятельность преступной группы
В Одесской области пресекли деятельность преступной группы
В Одесской области пресекли деятельность преступной группы
В Одесской области пресекли деятельность преступной группы

Автор: 

Госпогранслужба (6374) граница (5258) Одесская область (3547) уклонисты (804)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
12К -
показать весь комментарий
25.03.2025 13:46 Ответить
Суми ростуть з роками війни, у 22 році за ці гроші самі прикордонники могли на руках винести офіційно через пункт пропуску в любу країну ЄС
показать весь комментарий
25.03.2025 13:52 Ответить
ціни були 15, але зараз "каналів" побільшало і ринок вступив в силу....
показать весь комментарий
25.03.2025 14:04 Ответить
гроші мічені. то це співробітники таксаста вмовили їх вивезти а не він шукав
показать весь комментарий
25.03.2025 14:00 Ответить
35 річний уродженець Вірменії, але є громадянином України, чому не в ЗСУ?
показать весь комментарий
25.03.2025 14:04 Ответить
Вот их резко одеть в ватники, в тёплые штаны, выдать кирзачи и лопаты - и направить на фронт, копать окопы и защищать Родину.. )
показать весь комментарий
25.03.2025 14:04 Ответить
 
 