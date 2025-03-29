Россияне атаковали Пологовский район Запорожской области, повреждены жилые дома. ФОТО
В субботу, 29 марта, российские захватчики атаковали Пологовский район Запорожской области.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне нанесли удар по одному из населенных пунктов Пологовского района", - рассказал чиновник.
Вследствие вражеской атаки повреждены жилые дома.
Обошлось без пострадавших.
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