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Россияне атаковали Пологовский район Запорожской области, повреждены жилые дома. ФОТО

В субботу, 29 марта, российские захватчики атаковали Пологовский район Запорожской области.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли удар по одному из населенных пунктов Пологовского района", - рассказал чиновник.

Россияне атаковали Пологовский район Запорожской области, повреждены жилые дома

Вследствие вражеской атаки повреждены жилые дома.

Обошлось без пострадавших.

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обстрел (26982) Запорожская область (3060) Пологовский район (39)


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