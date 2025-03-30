Общие боевые потери РФ с начала войны - около 914 000 человек (+1510 за сутки), 10 492 танка, 25 507 артсистем, 21 816 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 914 000 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 914000 (+1510) человек,
танков - 10492 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 21816 (+20) ед,
артиллерийских систем - 25507 (+56) ед,
РСЗО - 1347 (+2) ед,
средства ППО - 1122 (+0) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 31345 (+111),
крылатые ракеты - 3121 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 42528 (+130) ед,
специальная техника - 3787 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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так що не таке вже й не здійснене, навантаження дуже велике але нам своє робити.
Але це явно не про вас, зрадофакерів))
Наземка вийшла на місячний рекорд і вже завтра перевале за 6 тисяч
Цікаві числа 3 472 і 3 427
Перше - місячний рекорд по логістиці, лютий ц.р.
Друге - логістика за березень станом на сьогоді