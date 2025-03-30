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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 914 000 человек (+1510 за сутки), 10 492 танка, 25 507 артсистем, 21 816 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 914 000 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 914000 (+1510) человек,

танков - 10492 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 21816 (+20) ед,

артиллерийских систем - 25507 (+56) ед,

РСЗО - 1347 (+2) ед,

средства ППО - 1122 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31345 (+111),

крылатые ракеты - 3121 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 42528 (+130) ед,

специальная техника - 3787 (+0)

Также читайте: ВСУ поразили пограничный пункт пропуска "Погар" на Брянщине: ликвидировано до 40 оккупантов, - Генштаб

потери войск РФ за сутки

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) ликвидация (3503) уничтожение (6860)


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Топ комментарии
+14
Розумна людина подумала би що обмін тілами має якось коригуватися не з втратами а із тим хто більше захоплює території де ці тіла і знаходять.
Але це явно не про вас, зрадофакерів))
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30.03.2025 08:53
+7
до літа за мільйон розібраних кацапдрів буде
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30.03.2025 08:06
+7
Кацапи наступають,тому такий обмін,загиблих вони можуть повернути і з 2023 року.
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30.03.2025 08:38
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добре..
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30.03.2025 08:00 Ответить
до літа за мільйон розібраних кацапдрів буде
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30.03.2025 08:06 Ответить
До літа, це десь по 42 тисячі у квітні і травні.
Чотири місяці поспіль, жовтень 24 - січень 25
41 980, 45 720, 48 670, 48 240
так що не таке вже й не здійснене, навантаження дуже велике але нам своє робити.
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30.03.2025 10:57 Ответить
Розумна людина подумала би що обмін тілами має якось коригуватися не з втратами а із тим хто більше захоплює території де ці тіла і знаходять.
Але це явно не про вас, зрадофакерів))
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30.03.2025 08:53 Ответить
А хто казав, що це тіла нещодавно вбитих?
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30.03.2025 09:22 Ответить
А чого їх жаліти,свинособак унічтоженннних..
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30.03.2025 09:04 Ответить
За сутки хлопці Мадяра закобзонили майже сотню свинособак..Це тільки один підрозділ..
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30.03.2025 09:22 Ответить
Любезний, пройдите нах за хрюсским кораблем мац ква
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30.03.2025 09:23 Ответить
Кацапи наступають,тому такий обмін,загиблих вони можуть повернути і з 2023 року.
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30.03.2025 08:38 Ответить
Знаю випадок коли труп сина російського полковника обміняли на сімох наших тероборонівців.
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30.03.2025 09:09 Ответить
Свинособакою тхне..
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30.03.2025 09:13 Ответить
Любезный, вам тоже надо срочно пройти нах за хрюским кораблем мац ква,пшол,пшол...
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30.03.2025 09:27 Ответить
Ну але ж сунуть, чи ти думаєш наші на нулях мають час ще дохлих кацапів збирати?
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30.03.2025 08:54 Ответить
Особливо на Курському напрямку.втонув у брехні ти,кацап
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30.03.2025 09:07 Ответить
Піздячат їх і в посадках,і в полях,і на кладовищах,і в зруйнованих забудовах-де попадуться свинособаки,там їх і ********..
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30.03.2025 09:12 Ответить
Особливо на Курському напрямку
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30.03.2025 09:08 Ответить
***** логистику молотить и по танковой роте в день... где они их ксерят? - раскосые им только арту САУ, снаряды, ракеты и мясо передают
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30.03.2025 09:48 Ответить
Одному боту таки вдалося розвести тут срач. І як же ж багато купилися (
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30.03.2025 10:18 Ответить
Ще дві доби березня притому дощові, а до 40 тисяч не вистачає 1 610 чумардосів, останній раз менше тисячі за добу (950) було 26 липня минулого року, проте навіть і так нас влаштовує (двіжуха *****).
Наземка вийшла на місячний рекорд і вже завтра перевале за 6 тисяч
Цікаві числа 3 472 і 3 427
Перше - місячний рекорд по логістиці, лютий ц.р.
Друге - логістика за березень станом на сьогоді
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30.03.2025 10:32 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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30.03.2025 10:59 Ответить
Де данні по габардіно-балкарцям? Здається лемінги цієї породи трохи охололи...
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30.03.2025 13:50 Ответить
 
 