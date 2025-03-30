Общие боевые потери РФ с начала войны - около 914 000 человек (+1510 за сутки), 10 492 танка, 25 507 артсистем, 21 816 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 914 000 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 914000 (+1510) человек,

танков - 10492 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 21816 (+20) ед,

артиллерийских систем - 25507 (+56) ед,

РСЗО - 1347 (+2) ед,

средства ППО - 1122 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31345 (+111),

крылатые ракеты - 3121 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 42528 (+130) ед,

специальная техника - 3787 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.