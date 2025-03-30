В реке Тиса обнаружили очередного утопленника, - ГПСУ

Сегодня утром, 30 марта, во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничный наряд отделения "Солотвино" Мукачевского пограничного отряда обнаружил в реке Тиса тело человека.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Утопленник находился в воде, на расстоянии 30 метров от украинского берега.

Пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции.

Личность утопленника будет установлена позже, добавили в ГПСУ.

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