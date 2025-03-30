РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4924 посетителя онлайн
Новости Фото Утопленник в реке Тиса
7 209 208

В реке Тиса обнаружили очередного утопленника, - ГПСУ

Сегодня утром, 30 марта, во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничный наряд отделения "Солотвино" Мукачевского пограничного отряда обнаружил в реке Тиса тело человека.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Утопленник находился в воде, на расстоянии 30 метров от украинского берега.

Пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции.

Личность утопленника будет установлена позже, добавили в ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина без обуви заблудился возле границы с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники обнаружили утопленника в Тисе

Автор: 

Госпогранслужба (6390) смерть (9215) мужчины (132)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
З вами, ухилянтами, взагалі якийсь оксюморон. З однієї сторони - сцитеся війни.
З іншою - не сцитеся втонути в Тисі.
Як це у вас виходить?
А за слово "гідність" чули щось?
Точно не чули.
Ніхто не прийде на ваші могили.
показать весь комментарий
30.03.2025 10:11
+23
Дибіла кусок, шо ти несеш БЛЬТЬ вилупку?!?! В країні війна і якщо всі потікають, то потім по твоїм вулицям будуть повзати кадирівски ОВЦЕЙОБИ. А в тих розмова торотка -получиш прикладом по своєму ЇПЛУ, тадуть вінтарь мосіна, посадять на ішака, та підеж БЛЬТЬ "на бєрлін!!!"

І зверни увагу, вилпку! Твойому висеру натицяли плюсиків лаптєногіє з за парєбріка
показать весь комментарий
30.03.2025 10:56
+19
Не было бабок на проводника. Уж лучше бы пошел на войну, чем кончить жизнь утопленником
показать весь комментарий
30.03.2025 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Потопельник міг і не сам потонути. Якщо у ньго при собі були гроші для життя за кордоном, то йому могли "допомогти" переправники. Це легко можно замаскувати під потоплення.
показать весь комментарий
30.03.2025 14:17 Ответить
А Комарницького як не виловили? Сітка не така? Чи очко жим-жим?
показать весь комментарий
30.03.2025 14:46 Ответить
Це позорище на весь світ з Тисами - наслідок провальної мобілізаційної політики влади, що не спромоглася сформувати вмотивований резерв мобресурсу із 4,5-5 млн. ексстроковиків і прирівняних до них + (екс)працівників силових органів (дані - станом на 24.02.22), які вже понад 3 рохи ховаються по тилах і топляться в Тисах.
показать весь комментарий
30.03.2025 14:50 Ответить
Тиса річка не глибока (її пішким можна перйти), але стрімка з течією. Єдине від чого там можна загинути - це переохолдоження організму. Тому якщо вже лізеш, то треба почекати кращіх погодніх умов. Не думаю, шо там могло так припекти, шо от всьо нада бросіть і переплить. Ну якщо плавати не вмієш, то тут і говорити нічого.
показать весь комментарий
30.03.2025 15:54 Ответить
Страница 3 из 3
 
 