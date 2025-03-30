7 209 208
В реке Тиса обнаружили очередного утопленника, - ГПСУ
Сегодня утром, 30 марта, во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничный наряд отделения "Солотвино" Мукачевского пограничного отряда обнаружил в реке Тиса тело человека.
Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Утопленник находился в воде, на расстоянии 30 метров от украинского берега.
Пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции.
Личность утопленника будет установлена позже, добавили в ГПСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
1 2 3
Nata Kh
показать весь комментарий30.03.2025 14:17 Ответить Мне нравится 1
Михаил Макаренко #494225
показать весь комментарий30.03.2025 14:46 Ответить Мне нравится 1
Albert Speer
показать весь комментарий30.03.2025 14:50 Ответить Мне нравится 1
✘
✘
✘
Підлога Маккартні
показать весь комментарий30.03.2025 15:54 Ответить Мне нравится 0
✘
Страница 3 из 3
1 2 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З іншою - не сцитеся втонути в Тисі.
Як це у вас виходить?
А за слово "гідність" чули щось?
Точно не чули.
Ніхто не прийде на ваші могили.
І зверни увагу, вилпку! Твойому висеру натицяли плюсиків лаптєногіє з за парєбріка