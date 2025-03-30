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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: под огнем 3 района, ранен человек, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 29 марта 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области. Под вражескими ударами находились 3 района области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОГА, в Покровске повреждены 2 частных дома, 5-этажка и 9-этажка; в Родинском ранен человек. В Новоэкономичном Гродовской громады поврежден автомобиль.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома. В Дружковке повреждены жилые дома и линия электропередач.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

обстрел Донетчины

наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Автор: 

Донецкая область (9562) Лиман (317) Покровск (583) Бахмутский район (350) Покровский район (526) Северск (76) Родинское (17)


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