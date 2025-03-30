Сутки на Донетчине: под огнем 3 района, ранен человек, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 29 марта 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области. Под вражескими ударами находились 3 района области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
По данным ОГА, в Покровске повреждены 2 частных дома, 5-этажка и 9-этажка; в Родинском ранен человек. В Новоэкономичном Гродовской громады поврежден автомобиль.
Краматорский район
В Лимане повреждены 2 дома. В Дружковке повреждены жилые дома и линия электропередач.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома.
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