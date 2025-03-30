Дроновая атака РФ на Харьков: двое раненых подростков госпитализированы в состоянии средней тяжести. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры зафиксировали последствия масштабного российского удара БпЛА по Харькову. Под процессуальным руководством Шевченковской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.





















По данным следствия, 29 марта с 20:45 до 21:05 военные РФ осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову.

В Шевченковском районе правоохранители зафиксировали пять попаданий. Погиб 67-летний мужчина. Получили ранения и получили острую реакцию на стресс 16 человек. Среди них четверо несовершеннолетних: двое парней 16 и 17 лет госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести, у девушки 16 лет и 5-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. Повреждены многоквартирные и частные дома, аптеки, кафе, кофейни, рынок, магазины, банковские учреждения, офисные помещения, автомобили.

В Холодногорском районе города враг ударил по частному жилому сектору. Повреждены более 10 домов, хозяйственные постройки. Под завалами домовладения найдено тело погибшей 66-летней женщины. Также семь человек, среди которых три женщины, трое мужчин и 16-летняя девушка, получили ранения. Еще у двух женщин - острая реакция на стресс.