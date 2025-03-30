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Новости Фото Атака БпЛА на Харьков Атака беспилотников на Харьков
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Дроновая атака РФ на Харьков: двое раненых подростков госпитализированы в состоянии средней тяжести. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры зафиксировали последствия масштабного российского удара БпЛА по Харькову. Под процессуальным руководством Шевченковской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову

По данным следствия, 29 марта с 20:45 до 21:05 военные РФ осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову.

В Шевченковском районе правоохранители зафиксировали пять попаданий. Погиб 67-летний мужчина. Получили ранения и получили острую реакцию на стресс 16 человек. Среди них четверо несовершеннолетних: двое парней 16 и 17 лет госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести, у девушки 16 лет и 5-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. Повреждены многоквартирные и частные дома, аптеки, кафе, кофейни, рынок, магазины, банковские учреждения, офисные помещения, автомобили.

В Холодногорском районе города враг ударил по частному жилому сектору. Повреждены более 10 домов, хозяйственные постройки. Под завалами домовладения найдено тело погибшей 66-летней женщины. Также семь человек, среди которых три женщины, трое мужчин и 16-летняя девушка, получили ранения. Еще у двух женщин - острая реакция на стресс.

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обстрел (26982) Харьков (7460) Харьковская область (734) Харьковский район (208)


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Відповіді кацапам від зеленої українофобської шмарклі не буде
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30.03.2025 11:23 Ответить
Добре, що розпочали досудове розслідування, як же без цього. Українцям відразу ж стало краще, аж тепер цапів посадять у в'язницю
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30.03.2025 11:52 Ответить
При нормальній дипломатії можливо за ці злочини рашка колись таки відповість. Хоча б коштами на відновлення. Тому хай фіксують.....
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30.03.2025 13:43 Ответить
раніше наші випускали сотні дронів щоночі по енергетичним обєктах росії. зараз типу енергетичне перемир"я . що з дронами? куди тепер запускаємо. чи на складах пилом припадають?
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30.03.2025 11:56 Ответить
 
 