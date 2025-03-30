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Враг продвинулся возле Преображенки, Александрополя и Нового, - DeepState

Войска РФ имеют территориальные успехи на территории Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Преображенки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Александрополя (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Нового (поселок в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся на Курщине, в Надиевке и Разливе, - DeepState. КАРТЫ

Преображенка карта
Преображенка

Александрополь карта
Александрополь

Новое карта
Новэ

Автор: 

Донецкая область (9562) Краматорский район (204) Покровский район (526) Александрополь (1) Преображенка (4) Новое (3) DeepState (82)


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Дрони дрони ...і ще раз дрони...Кацапи завалюють м'ясом. Значить завалити дронами. Але чому дронами займається Стерненко а не МО?
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30.03.2025 14:13 Ответить
Тому під Стерненка і копають всілякі там ,бо він ,чи його фонд ,є чи не єдиною завадою до підписання капітуляції десь на на правому березі Дніпра(((
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30.03.2025 14:17 Ответить
Мабуть там немає Білецького.
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30.03.2025 14:19 Ответить
Азов стояв в Тернах після 09.2023. Як раз Азов Терни і здав. Разом з усіма нашими колишніми позиціями. Кожний кущик там знаю особисто.
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30.03.2025 14:36 Ответить
Дивлячись на карту, роками не можу розуміти, як орки діють в районі Теренів, якщо в них за спиною - велике водосховище на річці Жеребець. Вони притиснути до воді, постачання утруднено, заблоковані на плацдармі - як колись в Херсоні, але в меншому обсязі. ще б трохи - скинути їх у воду. Але ніт, не на часі. Краще йти в лобові контраступи на лінію Суровікіна та подібне.
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30.03.2025 15:15 Ответить
Як просунувся, так і засунеться.
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30.03.2025 14:39 Ответить
Так як наші у курській республіці?)
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30.03.2025 16:03 Ответить
 
 