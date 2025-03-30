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Враг продвинулся возле Преображенки, Александрополя и Нового, - DeepState
Войска РФ имеют территориальные успехи на территории Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Преображенки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Александрополя (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Нового (поселок в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.
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