Враг продвинулся возле Преображенки, Александрополя и Нового, - DeepState

Войска РФ имеют территориальные успехи на территории Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Преображенки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Александрополя (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Нового (поселок в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся на Курщине, в Надиевке и Разливе, - DeepState. КАРТЫ



Преображенка



Александрополь



Новэ